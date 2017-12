LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues - kryštálová lebka prehovorila

Pri niektorých herných projektoch vám stačí prečítať si názov hry a okamžite viete, koľká bije a čo presne vás pod nablýskaným obalom čaká.

4. jan 2010 o 12:00 Ján Kordoš

Či je to nové Call of Duty alebo ďalšia LEGO hra. Vývojársky tím Traveller’s Tales si zvolil vynikajúcu formulu, ktorú funguje už niekoľko rokov a bez veľkých zmien v hrateľnosti prinášajú v pravidelných intervaloch nové a nové dobrodružstvá hranatých hrdinov. Mali sme tu už Hviezdne vojny - a to hneď niekoľkokrát. Bol tu Indiana Jones i Batman. A teraz pokračuje dobrodružstvo obľúbeného archeológa, ktorý sa pred nejakým tým mesiacom dočkal štvrtého filmového spracovania. Vydareného, treba podotknúť. Keďže nám vyšli tri prvé filmy v podobe hry, prečo nenačrieť do čarovného hrnca a nenaložiť hráčom i ten štvrtý diel a pridať mierne obmenenú pôvodnú trilógiu?

LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues je arkáda ako delo. A samozrejme ako predošlé LEGO hry. V trojrozmernom prostredí doplnenom o Lego predmety, ktoré je možné rozdupať, rozbiť, rozstrieľať, rozmlátiť, sa pohybuje dvojica hlavných hrdinov (v našom prípade väčšinou Indy a nejaký spoločník), takže sa kedykoľvek druhého panáka môže chopiť osoba vo vašom okolí. Panáčikovia spolupracujú, pretože jeden vie to, druhý zas má lopatu a vie vykopať poklad alebo francúzsky kľúč a čosi opraví alebo je to charakter ženský a vyskočí vyššie alebo... veď vy veľmi rýchlo prídete na to, že banán patrí opici, ktorá vám dá za odmenu kľúč, ak posuniete čosi niekam, otvorí sa vám cesta vpred a podobne.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Jednoduché chodenie, skákanie a rozbíjanie je tak doplnené o logické hádanky, ktorých riešenie vám dlho trvať nebude, ale príjemne osvieži hrateľnosť. Nesmú chýbať ani súboje, pričom nepriateľskí panáčikovia sú rôzni: niektorých proste ubijete pästičkami, na iných platí strelná zbraň alebo bič a potom sú tu bossovia, ktorých zdoláte len jediným, špecifickým spôsobom. Na ten musíte najprv prísť, ale to veľký problém nebýva.

Takže tu máme plus-mínus jeden veľký príbeh (štvrtý diel), tri minikampane, chvalabohu však nejde o kópie z prvého Indyho a k tomu editor postavičiek, úrovní a dokonca aj celých príbehov. Herná doba nepatrí medzi najdlhšie a celým príbehom sa dá preletieť pomerne rýchlo, no vedzte, že na prvý šup nestihnete preskúmať a pozbierať úplne všetko. Keďže všetci dobre vieme, že v každom z nás drieme mamonárske ja, mnohokrát sa budete do rôznych častí hry vracať len preto, aby ste nazbierali dostatok „tých šedých, zlatých, modrých a fialových vecí, ktoré vypadávajú zo zdemolovaných predmetov“ a dostali odznak vynikajúceho dobrodruha. A našli nejaké tie bonusové predmety. Poznáte to, funguje to, úrovne sú navrhnuté tak, aby ste nemuseli chodiť desiatky minút zbytočne tam a späť, ale si vyberiete z jednotlivých úrovní. Celé prostredie kampane je totiž stvárnené trochu inak: veľký hub, centrálna úroveň - obrovský exteriér, slúži ako základňa, kde môžete robiť všetky dobre známe skopičiny, kupovať si dopravné prostriedky, zbierať predmety, ale hlavne si postupne odomykáte prístup do nových úrovní prostredníctvom nadvihnutej závory, otvorenej budovy a podobne. Nemusíte teda navštíviť všetky miesta, stačí ísť za zelenou šípkou. Týmto spôsobom však prídete o rôzne bonusy a samozrejme i zábavu.

Samotné hranie prešlo taktiež miernymi úpravami. Mierenie je konečne vylepšené a po dlhšom stlačení adekvátneho tlačidla môžete zameriavacím krížom zvoliť presne miesto, kam chcete vystreliť kopiju alebo plesnúť bičom. Boj naslepo tak konečne odpadá. Taktiež v hre nájdete viacero pasáží založených na opakovanom a zdĺhavejšom boji: uzamknutá miestnosť, nepriateľ, ku ktorému sa nemôžete dostať a likvidácia je prípustná len postupne a jediným spôsobom. Behanie po úrovniach vás čaká taktiež, zablúdiť sa nedá a celý koncept je skákačky je tak vhodne rozšírený o dobrodružnejšie pasáže.

Grafické spracovanie je uchádzajúce a úplne dostačujúce. Kombinácia renderovaného pozadia a Lego predmetov je vďaka automaticky zoomujúcej kamere (niekedy sa pohľad priblíži a postavičky vidíte ako v klasických 2D plošinovkách spred mnohých rokov) zvodná a príťažlivá. Postavičky vyzerajú skutočne vytvorené z Lega, prostredie je skvele nadizajnované bez hluchých miest a animácie dopĺňajúce príbeh neprišli o vtipné scény. Zvukový sprievod je zložený prevažne z nevýraznej melódie a rozbitých kociek, dabing v hre neexistuje, všetko vyjadruje gestikulácia, smiech a občasné vzdychy. Stačí to, rozbíjate tu predsa Lego kocky a celé je to vedené vo vtipnom duchu, bez akéhokoľvek prehnaného násilia.

Zápory LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues obsahuje taktiež. Je trochu na škodu, že sú ľahko odhaliteľné a žiaľ aj dobre známe. Samotná hrateľnosť sa už niekoľko rokov nemení a všetko ostáva pri starom. Koncept to je síce funkčný, pri jeho jednoduchosti však možno už i postupne unavujúci. Nedávny Batman svojou strnulosťou prekvapil negatívne, druhý Indy má chvalabohu predsa len lepšiu atmosféru, ale stále platí to, že ste to už videli mnohokrát a hrali mnohohrát. Práve to je v kombinácii s hlavnou myšlienkou plošinovkovej jednoduchosti ubíjajúce. Ak nie ste tejto hrateľnosti ešte prejedený, berte to.

Druhým šliapnutím do psieho e-e je ovládanie. Konzolové verzie sú dostatočne odladené.. Z jednoduchého dôvodu: hráte gamepadom. Keďže PC verzia nepodporuje myš a všetky príkazy musíte vkladať cez klávesnicu, a to značne podivným spôsobom – respektíve ako minule. Jednou rukou ovládate pohyb (WASD), druhou všetky akcie (UHJK) ako skok, útok, zmena postavy, zmena držaného predmetu atď. Čo si budeme klamať, je to sprosté a keď príde na ovládanie vozidiel (tie nezatáčajú, vy určujete len smer pohybu), vianočná atmosféra a pohoda bude stratená, pretože z úst vám vylezú slová nie zrovna adventného charakteru a pästičkami búchate do klávesnicu, stolu a keď sa podarí, tak i do obrazovky a môžete si potom kupovať novú. Je to slušne napísané sprosté a gamepad je nutnosťou.

Nenápadne bol spomenutý editor. Radšej nenápadne, pretože sklamanie je pri ňom pomerne obrovské. Ako už bolo uvedené, myš pri hraní nevyužijete a aj editor ovládate krkolomne, cez postavičku "tvorcu". Žiadny kurzor, žiadne menu s ponukami, ale pekne chodíte s konkrétnym panákom, vyberáte z jedného kruhového menu a potom z druhého, všetky možnosti si najprv musíte odomknúť v nudnom tutoriály k editorom, prostredie v ktorom staviate je značne obmedzené a čo je gól do vlastnej bránky: kde to pekla je špeciálne tlačidlo k uploadu alebo downloadu inými užívateľmi vytvorených úrovní? Je síce pekné, že je možné vytvoriť si vlastnú úroveň a ukazovať ju doma kamarátom, kamarátkam a zajacovi, no lepšie by bolo pochváliť sa celému svetu. Navyše sa nájde istotne tisíc plus sedem hráčov, ktorí vytvoria skvostné levely. A tie si nezahráte, pretože tu nie je nič také ako stiahnutie máp, rebríček najlepších máp, tematické ladenie máp. Tfuj a trikrát hanba. Čo z toho, že si môžete vytvoriť postavičku, mapu alebo dokonca celé dobrodružstvo, keď chýba obrovská komunita hráčov, ktorá by toto posolostvo šírila ďalej?

Dobre, na The Adventure Continues by sme mohli byť právom nahnevaní všetci do jedného. Neprináša nič nové, recykluje veľakrát videné nápady a keď aj prekvapiť hra mohla, pohorela s editormi na cele čiare a chyby navyše neopravila. Lenže je tu ten červík hlodajúci vo vnútri inak chutného jabĺčka: sakra, veď hrateľnosť ostáva rovnaká. Rovnako zábavná, rovnako ubíjajúca, ale rozbíjanie Lego kociek má svoje čaro. Keď sa k tomu pridá bič známeho hrdinu, miliarda možností odomknuteľného obsahu, je to obstojná zábava. Rozhodujte sa preto výhradne podľa toho, či chcete ísť znovu do toho, čo ste už hrali, avšak s charizmatickým hlavným hrdinom. Ak máte predošlého Indyho, nič vás nemôže prekvapiť, no možno hľadáte len ďalšiu porciu totožného pokrmu. Sklamanie sa nedostaví, ale stále totožný koncept proste už začína byť únavný.