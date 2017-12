Za online informácie ľudia platiť nechcú

Za informácie na webových stránkach zameraných na spravodajstvo, zábavu a všeobecné informácie ako je napríklad Wikipédia, je ochotných platiť iba 13 percent ľudí.

2. jan 2010 o 7:15 TASR

BRATISLAVA. Za online informácie na webových stránkach zameraných na spravodajstvo, zábavu a všeobecné informácie ako je napríklad Wikipédia, je ochotných platiť iba 13 % užívateľov s domácim prístupom na internet. Poplatok za obsah bez akejkoľvek reklamy by akceptovalo 8 % opýtaných a 5 % by dokonca zaplatilo aj za prístup k obsahu s reklamou.

Väčšina, a to 80 % "surferov" na webe chce aj naďalej využívať internet zadarmo. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu spoločnosti GfK o používaní internetu v 16 európskych krajinách a USA.

Viac než 50 % Grékov, Belgičanov, Švédov a Američanov preferuje obsah zadarmo skombinovaný s reklamou. Na druhej strane užívatelia z niektorých krajín vnímajú koncept platenia za digitálny obsah pozitívnejšie, a to napr. 23 % Švédov, takmer 20 % Holanďanov a Britov a 17 % Američanov by neprotestovalo, ak by mali za prístup k informáciám na webe platiť poplatok.

Mierne rozdiely sa objavujú aj v prípade, ak sa "surferi" analyzujú na internete podľa ich užívateľských preferencií.

Vo Švédsku sa dá mierne zvýšená úroveň prijateľnosti plateného obsahu pozorovať medzi tými, ktorí využívajú web na blogovanie a elektronické riadenie svojich financií. Aj bloggeri v Spojenom kráľovstve vnímajú platený obsah pozitívnejšie.

Zase napríklad v USA sú náchylnejší tolerovať prístupové poplatky tí užívatelia, ktorí využívajú internet na hry, sťahovanie hudby a elektronické služby ako napríklad online nákup cestovných lístkov, prípadne vstupeniek na koncerty.

V Európe ako celku sú o čosi viac ochotní platiť tí, ktorí využívajú internet na elektronické riadenie svojich financií, erotický obsah a e-služby.