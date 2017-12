Slovenský Silvester: 15 miliónov hovorov a 9,5 milióna SMS

Slováci počas Silvestrovskej noci uskutočnili takmer 15 miliónov hovorov (presne 14 906 979) a poslali z mobilných telefónov takmer 9 a pol milióna SMS správ (presne 9 402 125).

1. jan 2010 o 14:00 SITA

BRATISLAVA: Slováci počas Silvestrovskej noci uskutočnili takmer 15 miliónov hovorov (presne 14 906 979) a poslali z mobilných telefónov takmer 9 a pol milióna SMS správ (presne 9 402 125). Vyplýva to zo súčtu údajov, ktoré agentúre SITA poskytli operátori Orange Slovakia, T-mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia. Používatelia mobilných telefónov okrem toho poslali v posledný deň roka 2009 143 374 MMS správ.

Zákazníci Orange Slovensko podľa hovorcu Richarda Fidesa želali svojim blízkym novoročné priania najmä telefonicky, keď počas Silvestra 2009 uskutočnili 6 439 294 hovorov, odoslali 4 570 361 SMS správ a 72 668 MMS správ. Z tohto počtu bolo 1,2 milióna hovorov uskutočnených v čase od 23. do 1. hodiny V tomto období bolo odoslaných viac ako 1,6 milióna SMS správ.

Najväčší nápor na prevádzku SMS a MMS centra spoločnosť Orange Slovensko zaznamenáva už niekoľko rokov na Štedrý deň, patrí medzi najvyťaženejšie dni v roku. Najväčší nápor na hlasovú prevádzku je zas na prelome rokov, medzi polnocou a 1. hodinou rannou. Tento trend sa potvrdil aj tento rok.

Zákazníci T-Mobile Slovensko podľa senior špecialistu externej komunikácie Michala Korca počas Silvestra poslali zo svojich mobilov 2 941 387 SMS správ, takže oproti bežnému dňu bola prevádzka viac ako dvojnásobná. Najviac SMS správ odoslali zákazníci podobne ako vlani, medzi 23. a 24. hodinou, spolu to bolo až 333 963 SMS správ. Mierny nárast v prevádzke dosiahli v posledný deň minulého roka MMS správy. Zákazníci ich poslali 38 338. Oproti bežnému dňu v roku ich zákazníci poslali tiež zhruba dvakrát viac.

Zaujímavosťou posielania MMS správ je podľa Korca aj opätovný presun najvyťaženejšej hodiny, tentokrát na čas medzi 21. a 22. hodinou (predvlani to bola najsilnejšia hodina medzi 20. a 21. hodinou). Zákazníci T-Mobilu prijali na Silvestra 2009 až 6 002 883 hovorov. V porovnaní so Štedrým dňom 2009 je silvestrovská prevádzka prijatých hovorov znovu vyššia takmer o 20 percent. Počet odchádzajúcich hovorov dosiahol hodnotu 6 680 275. V najrušných štyroch hodinách od 22. hodiny do 2. hodiny prijali zákazníci 1 642 638 hovorov a počet uskutočnených hovorov bol 2 184 419.

Zákazníci Telefónica O2 Slovakia podľa hovorcu René Paráka poslali na Silvestra a Nový rok spolu 1 890 377 správ SMS a uskutočnili 2 464 802 hovorov. Okrem toho 31. decembra poslali 32 368 MMS správ. Najzaťaženejšou hodinou bol už tradične čas medzi polnocou a 1. hodinou rannou. Počas nej poslali 184 325 SMS správ, uskutočnili 303 558 hovorov.