Ginko nie je zázrak

Vedci zistili, že rastlina nepomáha proti demencii.

30. dec 2009 o 16:47 ČTK





BRATISLAVA. Obľúbené potravinové doplnky s výťažkami zo stromu ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba) vraj u starších ľudí alebo osôb s miernou kognitívnou poruchou nespomaľujú demenciu ani rozvoj Alzheimerovej chroby.

Podľa agentúry Reuters to naznačujú výsledky amerických vedcov, ktoré publikoval Journal of the American Medical Association. Naopak, spoločnosti, ktoré tieto potravinové doplnky vyrábajú, tvrdia, že ich analýzy hovoria o priaznivých účinkoch.

Americkí vedci skúmali vyše tritisíc dobrovoľníkov starších ako 72 rokov. Ich zdravotný stav sledovali tri roky. Polovica dvakrát denne užívala dávku ginka, druhá nie. Z porovnania výsledkov skupín následne vyplynulo, že účinok ginka demenciu nespomaľuje.