Aký bude svet o desať rokov? Spoznáme mozog aj vesmír

Odhalenie tajomstiev mozgu, génová liečba, mimozemšťania. Alebo planéta s horúčkou. Aj takých môže byť nasledujúcich desať rokov.

30. dec 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Nájdeme do desiatich rokov mimozemský život?(Zdroj: NASA)





BRATISLAVA. Vraj ak chcete rozosmiať Boha, povedzte mu vaše plány na najbližšie roky. Smutno-smiešne povzdychnutie Woodyho Allena nie je ani tak o Bohu, ako o tom, že naša predstava aj o relatívne blízkej budúcnosti sa málokedy ukáže ako pravdivá. Skutočnosť ju niekedy predbehne.

Spomeňme si len na obdobie pred desiatimi rokmi: počítačové hry sa ešte hrali na počítačoch, z mobilných telefónov sa telefonovalo, o teroristoch sa skôr žartovalo, slnečná sústava mala deväť planét a o tých pri iných hviezdach sme len ako­tak tušili. Rovnako ako o vode na Marse či na Mesiaci.

Aký bude svet o desať rokov, sa preto predpovedá ťažko. No malo by to byť desaťročie mozgu, genetického výskumu a problémov s klimatickými zmenami.

Mozog je kľúč

Najväčší pokrok poznania do roku 2020 predpovedá britský The Times vedcom, ktorí skúmajú ľudský mozog. Vraj už o takých desať rokov ľudstvo nebude potrebovať psychológov, mozog totiž dokážeme kompletne nasimulovať pomocou počítačov. Ak teda bude mať niekto problém, doktori pustia simuláciu a na základe jej výsledkov predpíšu liek. Alebo zmenu životného štýlu.

„Počítače sa pozrú na virtuálny model nášho mozgu a povedia nám, čo presne potrebujeme, aby nás prestala bolieť hlava,“ hovorí Henry Markram, riaditeľ švajčiarskeho projektu Blue Brain.

Niektorí vedci však hovoria aj o Matrixe. Vraj keď pochopíme mozog, dokážeme ho s počítačmi prepojiť priamo. Alebo s inými mozgami. Aj takto si môžeme predstavovať telepatiu.

Mimozemšťania?

Vedci predpovedajú veľký pokrok aj vo výskume génov a v individuálnej génovej liečbe. Zistíme, ktoré gény sú zodpovedné za choroby a naučíme sa ich opraviť. Tieto opravy prestanú byť finančne náročné a keď dokonale pochopíme tieto procesy na molekulárnej úrovni, možno sa naučíme liečiť choroby, na ktoré dosiaľ nepoznáme lieky.



Bude fascinujúce, keď nájdeme umelý vesmírny signál.



Martin Rees, britský kráľovský astronóm Bude fascinujúce, keď nájdeme umelý vesmírny signál.britský kráľovský astronóm

Na vzrušujúce desaťročie sa vraj môžu tešiť aj astronómovia. Už teraz vieme najmenej o 415 planétach, ktoré krúžia okolo iných hviezd.

Do roku 2020 by sme mohli nájsť nielen také, ktoré sa podobajú na Zem - a teda spĺňajú predpoklady na život ­ optimisti dokonca hovoria o nájdení mimozemského života. Alebo aspoň stôp po ňom. „Bude fascinujúce, keď nájdeme vesmírny signál, ktorý bude jednoznačne umelo vytvorený,“ teší sa britský astronóm Martin Rees.

O desať rokov by niektoré krajiny mali oznámiť aj jasný cieľ dostať ľudí na Mars. A ako-tak obyčajným sa možno stane aj vesmírny turizmus.

Pozor na klímu

Budúce desaťročie však možno prinesie aj množstvo problémov. Tým najväčším zrejme budú dôsledky globálneho otepľovania a klimatických zmien. Ak sa vedci nemýlia, a politici sa nedohodnú na spoločnom postupe, už v roku 2020 môžeme mať za sebou prvých klimatických utečencov, zničené ostrovné štáty i ekosystémy, ktoré zasiahne pokračujúce odlesňovanie.