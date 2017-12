Na Silvestra bude čiastočné zatmenie Mesiaca

Maximálne zatmenie nastane krátko pred 20:30. Mesiac bude na Silvestra chvíľu sfarbený do červena.

29. dec 2009 o 15:42 SITA

POPRAD. V posledný deň roka 2009 si môžu nadšenci astronómie okrem príchodu nového roku vychutnať aj nenápadné čiastočné zatmenie Mesiaca.

"Slovíčko nenápadné je v tomto prípade namieste, pretože zemský tieň len mierne zasiahne mesačný povrch a zafarbí ho načerveno," informoval Marek Husárik z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici. Zatmenie Mesiaca sa udeje vo večerných hodinách 31. decembra.

Mesiac najskôr vstúpi do polotieňa Zeme krátko po 18:00 stredoeurópskeho času. Tento vstup bude prakticky nepostrehnuteľný. Jas Mesiaca sa len veľmi mierne zníži. Zaujímavejšia časť zatmenia, vstup Mesiaca do tieňa Zeme, sa začne osem minút pred 20:00. Postupne bude pravá spodná strana Mesiaca tmavnúť a nadobúdať červenkastý odtieň.

Maximum čiastočného zatmenia nastane o 20:23 a červenkastý odtieň začne slabnúť. Krátko pred 21:00 Mesiac opustí tieň Zeme.



Zatmenie Mesiaca je prírodný úkaz, ktorý nastáva vtedy, ak sa Slnko, Zem a Mesiac dostanú do jednej priamky a tieň Zeme dopadne na Mesiac. Stáva sa to vždy, keď je Mesiac v splne a zároveň je blízko ekliptiky. Aj pri úplnom zatmení je Mesiac viditeľný a pri zatmení sa sfarbuje do červena.

Je to spôsobené tým, že svetlo je po prechode cez atmosféru Zeme ochudobnené o modrú zložku a tak Mesiac vidíme sfarbený do červena.