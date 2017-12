Alcatel chce kúpiť za 40 mld USD americkú spoločnosť Lucent Technologies

18. máj 2001 o 12:36 TASR

New York 18. mája (TASR) - Francúzsky technologický koncern Alcatel chce kúpiť za 40 miliárd USD americkú firmu Lucent Technologies, ktorá sa zaoberá telekomunikačnými technológiami. Podľa informácií v dnešnom New York Times sa rozhovory začali pred vyše mesiacom a už sa dostali do rozhodujúcej etapy. Podľa francúzskej agentúry AFP by mal byť definitívny výsledok známy začiatkom júna.

Lucent má údajne záujem o fúziu rovného s rovným, kým Alcatelu ide o pohltenie americkej firmy. Hlavným motívom Alcatelu v tomto strategickom rozhodnutí je úsilie presadiť sa na výnosnom americkom trhu. Okrem Lucent Technologies sú hlavnými hráčmi na trhu USA v tejto oblasti Cisco a Nortel Networks.

Ak sa partneri nedohodnú, Lucent chce predať svoju sieť optických káblov za päť miliárd USD. Alcatel sa vraj napokon uspokojí aj s tým.

(1 USD = 48,912 SKK)

