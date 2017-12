Klaus sa vyhol disciplinárnemu konaniu za rozbitý telefón

Praha 16. mája (TASR) - Mandátový a imunitný výbor Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR nezačne disciplinárne konanie proti predsedovi snemovne Václavovi Klausovi (ODS), ktorý minulý rok v novembri poškodil mobilný telefón fotoreportéra denníka Mladá fronta

16. máj 2001 o 20:36 TASR

Dnes (MfD). Podľa členov výboru nie sú predložené dôkazy postačujúce.

Podnet na začatie priestupkového konania proti občianskemu spolužitiu podala obvodná štátna zástupkyňa Zdeňka Galková. "Mňa to uráža, strašne uráža a ak sú toto naši štátni zástupcovia, tak boh s nami v tejto krajine," uviedol Klaus pre Českú televíziu v súvislosti s celým incidentom.

Polícia Klausov čin už vyhodnotila ako priestupok, ale vzhľadom na jeho imunitu, dvakrát navrhla kauzu odložiť. Galková však rozhodla o zrušení policajného uznesenia a spis zaslala do Poslaneckej snemovne. Podľa predsedu mandátového a imunitného výboru Miroslava Výborného (KDÚ-ČSL) po preštudovaní spisu výbor dospel k záveru, že k žiadnemu priestupku nedošlo a nie je dôvod začínať disciplinárne konanie.

V súvislosti s incidentom polícia vypočula viacerých svedkov, ale nepodarilo sa jej zaistiť televízne záznamy incidentu, ktorý sa odohral medzi Klausom a fotoreportérom Janom Hroudom 19. novembra v tlačovom stredisku ODS v čase volieb do krajských zastupiteľstiev a do Senátu. Hrouda telefonoval práve v čase, keď Klaus hovoril v priamom prenose pre Českú televíziu. Predsedu snemovne to rozčúlilo a po skončení televízneho vstupu začal protestovať a potom fotografovi vytrhol telefón z ruky. Ďalej sa interpretácia oboch aktérov líši: fotograf tvrdí, že Klaus telefón odhodil, ale predseda ODS mobil podľa svojich slov poslal k zemi ako guľu pri bowlingu.

Denník MfD sa Klausovi za to, že fotograf počas priameho prenosu telefonoval, ospravedlnil. Za to požadoval, aby Klaus priznal, že urobil chybu a ospravedlnil sa, čo však šéf ODS odmietol.