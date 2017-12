Výsledky mutácie človeka a techniky budú čoskoro známe

17. apr 2002 o 9:50 © TASR 2002

Edinburgh 17. apríla (TASR) - Kevin Warwick, niektorými považovaný za prvého kyborga - človek s robotickými prvkami, na svete, vystúpi tento týždeň v Edinburghu s výsledkami svojho posledného projektu na podujatí International Science Festival.

Warwick, popredný britský odborník na kybernetiku a vedecký pracovník na Readingskej univerzite, sa v minulostí preslávil implantáciou čipu, ktorý mu umožnil interakciu so zariadeniami v jeho domácnosti. Tento čip bol jeho jedinečným identifikátorom a umožnil mu napríklad otvorenie dverí na dome bez nutnosti použitia kľúča, či iného mechanického pohybu. Po úspechu s týmto experimentom sa podujal na ďalší projekt, tentoraz siahajúci do vyšších sfér - k prepojeniu človeka a stroja.

Na prednáške bude hovoriť o výsledkoch operácie, kde mu tímom neurochirurgov implantoval do zápästia na ľavej ruke tri milimetre dlhý mikročip, prepojený 100 elektródami na nervové vlákna vedúce k mieche. Napriek obavám, že tento zákrok môže paralyzovať jeho ruku, sa 48-ročnému kybernetikovi mesiac od operácie darí a v súčasnosti prechádza testami na univerzite, ktorých výsledkom by mali byť dáta z čipu. Tie obsahujú signály - záznamy pocitov šoku alebo bolesti po pohybe tela, spätnou väzbou nahraté do počítača.

Warwick a celá odborná komunita očakávajú od výsledkov tohto experimentu podnetné informácie pre výskum poškodenia miechy, ktoré by neskôr mohli pomôcť pri liečení.