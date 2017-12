Platenie za obsah na webe. Nový trend?

Veľkí slovenskí vydavatelia spoplatnenie stránok zvažujú. V blízkej budúcnosti ho neplánujú.

BRATISLAVA. Vydavatelia viacerých svetových novín a časopisov začali zamykať obsah svojich internetových stránok. Ako prvé zrušili bezplatný prístup úzko profilované ekonomické či názorové denníky a týždenníky. Na Slovensku bude od januára po .týždni druhým plateným periodikom na webe ekonomický týždenník Trend.

K spoplatneniu prispela svetová ekonomická kríza, ktorá zasiahla príjmy z inzercie. Uzamknutie všetkých portálov na internete zo dňa na deň však nehrozí. Prieskumy totiž ukazujú, že čitatelia nie sú ochotní platiť. Vydavatelia sa teda boja ich masového odchodu, ktorý by ohrozil predaj internetovej reklamy. Stále tiež chýba komfortný spôsob úhrady malých súm za prečítané texty.

Slovenskí vydavatelia denníkov a týždenníkov sa vyberaniu poplatkov za texty na internete bránia. V minulosti sa pokúšali spoplatniť niektoré časti svojho obsahu, avšak neúspešne. Najčítanejší spravodajský portál sme.sk pred niekoľkými rokmi predával napríklad komentáre. O návrate k platenému obsahu v blízkej budúcnosti neuvažuje, vo vydavateľstve sa však o tejto možnosti diskutuje.

„Najväčší problém je technický. Nemáme zatiaľ jednoduchý spôsob, ako obsah spoplatniť a neobťažovať pritom čitateľov vypĺňaním registrácií, platbou kreditnou kartou či zasielaním esemesky,“ hovorí zástupca šéfa sme.sk Tomáš Bella.

Dnešná technická bariéra je podľa Bellu priveľká, spoplatnený obsah by musel byť mimoriadne atraktívny. „Nie som si istý, či niektoré slovenské médium takýto obsah vôbec má.“

Ani ďalšie dva mienkotvorné denníky Pravda a Hospodárske noviny v súčasnosti svoje weby nespoplatnia. „Zatiaľ o tom neuvažujeme, aj keď na úrovni vedenia vydavateľstva Ecopress, ktoré vydáva Hospodárske noviny, sme už o tom diskutovali,“ povedal šéfredaktor Peter Vavro.

Pravda podľa šéfa webu Jaroslava Matyáša pripravuje systém vernostných odmien pre čitateľov tlačeného denníka. Reaguje tak na nezastavujúci sa pokles predaja.

Menej sa predávajú skoro všetky noviny a časopisy, spoplatnenie ich webov by mohlo ľudí prinútiť opäť si kúpiť tlačené novíny. Tie na reklame zarábajú deväťnásobne viac ako internet.

Marián Pavel, šéf online projektov najväčšieho vydavateľstva Ringier, nevidí pokles predajnosti v internete, preto sa za bulvárny Nový čas alebo Život v priebehu roka 2010 platiť nebude. „Za najväčšiu chybu vydavateľských domov považujem rozhodnutie poskytnúť informácie na internete zadarmo hneď v čase, keď sa internet masovo rozšíril. Dostali sa do slepej uličky, z ktorej zatiaľ nik nenašiel cestu von,“ povedal.

Iný postoj k plateniu zaujalo vydavateľstvo Trend, ktoré svojim verným čitateľom na internete poslalo mail o uzamknutí článkov z tlačeného týždenníka.

„Od 1. januára 2010 si čerstvé vydania Trendu na webe budú môcť prečítať len predplatitelia. Články z týždenníka budú voľne dostupné po jednom mesiaci od uverejnenia,“ napísala riaditeľka marketingu Mariana Butkovská. Ekonomický týždenník tak spravil na konci roka, keď sa väčšina predplatiteľov rozhoduje, či obnoví predplatné.

„Z prieskumov medzi čitateľmi Trendu nám vyšlo, že sú ochotní predplatiť si tlačenú verziu s tým, že získajú prístup k elektronickej verzii zdarma,“ povedal riaditeľ online projektov Trendu Juraj Javorský.

Ostatný obsah vrátane pridružených stránok, ako napríklad medialne.sk, zostáva bezplatný. Rovnako funguje už niekoľko rokov aj .týždeň, ktorý za tlačené vydanie na internete tiež platí.

„My si náš časopis vážime. Navyše, naša stránka je postavená tak, že články z tlačeného vydania sú iba jej doplnkom, nie jadrom. Nechceli sme zabiť tlačené vydanie internetovým, a to sa nám podarilo,“ povedal šéfredaktor .týždňa Štefan Hríb.

Percento príjmov z uzamknutého .týždňa či z reklamy na webe neprezradil. Napriek uzamknutému webu má web časopisu necelých 100-tisíc návštevníkov mesačne.

Mediálne domy sledujú, či uspeje Murdoch

Vydavateľ Wall Street Journal začne od jari spoplatňovať aj webovú stránku The Times.

BRATISLAVA. Mediálne domy sa ešte pred tromi rokmi spoliehali, že im reklamné príjmy na webe vykompenzujú príjmy z tlače.

Nestalo sa tak, prišla kríza, reklamný trh sa prepadol, na internete stagnuje a vydavatelia musia navyše bojovať aj s poklesom predaja novín.

Viaceré periodiká to nezvládli a v tomto roku prestali vychádzať.

Murdoch zamyká

Vydavateľstvá sa rozhodli zmierniť pokles zastavením bezplatného online obsahu novín. Začali platbami za archívy, za aktuálne printové vydania na internete či exkluzívne materiály, ktoré iné médiá nemajú.

So spoplatnením online denníkov prišiel aj šéf mediálneho koncernu News Corp. Rupert Murdoch (na snímke sita), ktorý chce spoplatniť web prestížnych novín The Times. Malo by sa tak stať od jari 2010.

Našiel už aj partnera v najväčšom európskom vydavateľstve Axel Springer. To spoplatní weby nemeckých Die Welt a Bild. Novinka sa zatiaľ týka iba aplikácií pre i〜Phone. Z portfólia News Corp. požaduje platby za internetové správy v súčasnosti už aj Wall Street Journal.

Platí sa aj v Česku

Český mediálny analytik Miloš Čermák hovorí, že väčšina menších vydavateľov pozorne sleduje debatu vo svete a pokusy zahraničných médií.

Rozhodnú sa podľa nich aj preto, že väčšina papierových periodík má zahraničných majiteľov, hovorí Čermák.

V Česku zamkol svoj obsah Respekt a weby Economie a iHned. Ďalším časopisom, za ktorý sa má platiť, je Reflex. „Nemyslím si, že vyberú nejakú vyznamnejšiu sumu, ale možno tým ochránia papierové vydanie a jeho predaj,“ povedal Čermák.

Svetové prieskumy spoplatneniu webu veľkú šancu nedávajú. Aj posledný medzinárodný prieskum spoločnosti GfK o používaní internetu v 17 krajinách ukázal, že väčšina čitateľov nie je ochotná platiť za obsah na internete a chcú ho využívať bezplatne. Napríklad až tretina čitateľov chce internet úplne bez reklamy a zdarma.

Ján Glovičko