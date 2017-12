10 najvýznamnejších udalostí vo svete informačných technológií

Rušno vo svete operačných systémov, piráti ktorí sa chcú zviditeľniť za každú cenu, život v sociálnych sieťach a prvé náznaky toho, že by sme za internetový obsah mohli platiť. Aký bol rok 2009?

3. jan 2010 o 9:00 Tomáš Ulej

1. Windows 7 zachraňuje Microsoft

Celý rok 2009 všetky svetové médiá písali o tom, ako sa Microsoft snaží neprísť o svoje postavenie na trhu, na ktorom obsluhuje deväť z desiatich počítačov, a nevydať dva nevydarené a nepopulárne operačné systémy za sebou. Po Windows Vista, prepadáku spred dvoch rokov, ho v októbri historicky s najkratším rozostupom čakal reparát - systém Windows 7.



Pri vývoji nového systému sa Microsoft snažil poučiť zo všetkých svojich predchádzajúcich chýb - dal vývojárom dosť času na testovanie, vyladil ho, aby fungoval aj na slabších počítačoch a zjednodušil jeho ovládanie. Namiesto pompézneho marketingu, ktorý by poukazoval na "zázračné" funkcie, stavil na jednoduchý slogan - Nová jednoduchosť.



Úloha sa nakoniec, zdá sa, podarila - Windows 7 sa začal dobre predávať, ku koncu roka potiahol aj predaj počítačov, ktorý v kríze stagnoval. Windows 7 sa zrejme v roku 2010 dostane na prvé miesto v počítačovom svete, kde tri štvrtiny počítačov napriek mohutnej reklame na Windows Vista stále používali staručký operačný systém Windows XP z roku 2001.

2. Chrome OS: Web je operačný systém

Aj v roku 2009 o gigantovi Google platilo, že čím bláznivejšia klebeta o ňom koluje, tým skôr sa ukáže, že bola naozaj pravdivá. Jedna z najotrepanejších - že Google vyvíja operačný systém - sa naplnila v novembri. Počítačový systém od najväčšieho webového vyhľadávača sa volá Chrome OS. Je založený na Linuxe, ale tešiť sa príliš netreba: nedajú sa na ňom spúšťať žiadne programy, ukladať žiadne dokumenty a nikdy si na ňom nezahráte žiadnu hru. Je to iba webový prehliadač, ktorý si vystačí aj s najprimitívnejšími počítačmi, a vďaka jeho ľahkosti sa s ním bleskurýchlo surfuje. Na čo je to dobré? Google tvrdí, že svet už nepotrebuje pri práci s počítačom nič iné ako web. Vystačí si s tým, čo nájde na sieti. Či klasické operačné systémy pomaly končia, to však na konci tohto roka 2009 ešte nikto netuší.

3. Obchod roka: Yahoo a Microsoft proti Google

Po tom, ako v roku 2008 takmer Yahoo s Microsoftom unudili svet informáciami o svojom spojení a tento rok v to už naopak nikto ani nedúfal, dvaja giganti v júli nakoniec predsa oznámili IT obchod roka: na internete sa spoločnými silami pokúsia poraziť Google. Po dohode bude Yahoo používať už iba vyhľadávač Bing od Microsoftu, ktorý sa s ním zas podelí o zisky z reklamy. Microsoft vyšiel z obchodu ako víťaz - prirátal si dvadsať percent z trhu vyhľadávačov v USA a oproti svojej pôvodnej ponuke z februára 2008, keď chcel ešte kúpiť celé Yahoo, za všetko, čo potreboval, zaplatil vďaka kríze rádovo desaťnásobne nižšiu sumu.

4. Vaše telo - najlepší herný ovládač

V hernom svete sa v roku 2009 hovorilo najmä o konci joystickov, klávesníc a ďalších ovládačov. Hry sa majú po novom ovládať jediným spôsobom - pohybom tela. Kým sa veľkej popularite tešila konzola Wii, ktorá umožňuje ovládať hry pomocou rúk a nôh (60 miliónov predaných kusov - najpredávanejšia konzola roka), Microsoft už usilovne pracoval na konzole Natal, ktorá umožní hrať hry úplne celým telom vrátane tváre a hlasových povelov. Môže to znamenať koniec obezity zo sedenia pri hraní hier.

5. Piráti mimo zákon a v europarlamente

Veľká Británia a Francúzsko začali bojovať proti internetovému pirátstvu - ľudí, ktorí si sťahujú ilegálne filmy a hudbu, odpája od internetu. Ďalšie krajiny pribudnú v roku 2010. Aj preto začali v Európe vznikať rôzne pirátske politické strany, ktoré sa tomu bránia. Najväčšia, švédska Pirátska strana, sa dokonca dostala aj do Európskeho parlamentu, v ktorom má jedného zástupcu.

6. Život v sociálnych sieťach

Ani v roku 2009 popularita sociálnych sietí neklesala, hoci mnohých ľudí by to potešilo. Veľký prírastok mal najmä Facebook - na Slovensku už spája milión ľudí. Kým v roku 2008 zaznamenali sociálne siete svoj boom, teraz už sú natrvalo súčasťou životov mnohých ľudí - statusy píšu rovnako radi ako doteraz e-maily.

7. Explorer je už iba jedna z možností

Miliardové pokuty nakoniec Microsoft presvedčili: prehliadač Internet Explorer sa v Európe nebude spájať s operačným systémom Windows. Je to prvýkrát, čo si ľudia budú môcť pri inštalácii vybrať, či náhodou nechcú namiesto Internet Explorera použiť aj iný prehliadač.

8. Kríza ozdravila IT, pribrzdila vývoj

Microsoft musel v roku 2009 prvýkrát vo svojej tridsaťročnej histórii prepúšťať, Intel, Google a ďalší tiež. Všetci informačno-technologickí giganti ukončovali nerentabilné projekty a rozhodovali sa, či sa pustia do ďalších. Počítačový trh sa opäť vrátil na zem. Bola by to azda aj dobrá správa, keby najviac ľudí neodchádzalo z vedy a výskumu.

9. Google naplánoval novinky

Google v roku 2009 predstavoval samé novinky, ktoré majú vraj celkom zmeniť web: Google na druhý (celkom nový druh vyhľadávania), Google Wave - službu, ktorá má nahradiť e-mail, či SPDY - celkom nový internetový protokol, ktorý má web zrýchliť. Všetky štandardy však zatiaľ zostávajú iba v konceptoch.

10. Správy na webe chcú spoplatniť

Podvyživené internetové spravodajské servery na čele s mediálnym magnátom Rupeltom Murdochom začali hľadať spôsob, ako spoplatniť obsah. Tvrdia, že na nich parazitujú vyhľadávače, Murdoch chce dokonca zakázať, aby sa jeho mediálne impérium zobrazovalo v Google.com. Hľadá sa spôsob, ako nenahnevať používateľov, ktorí dosiaľ dostávali všetko zadarmo, a zároveň im umožniť jednoducho za služby platiť.