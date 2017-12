Egyptský súd potvrdil mladému blogerovi štvorročný trest väzenia

Egyptský súd dnes potvrdil štvorročný trest väzenia egyptskému študentovi za to, že na svojom blogu zverejnil výroky kritizujúce islam a vládu.

22. dec 2009 o 20:42 TASR

KAHIRA. Informovala o tom egyptská agentúra MENA.

Blogera Abdala Karíma Nábila Sulajmana, vtedy 22-ročného, zatkli v roku 2006 a obvinili z publikovania názorov zameraných na rušenie verejného poriadku, urážanie hlavy štátu a hanobenie islamu. Vylúčili ho z univerzity al-Azhar, najprestížnejšieho strediska islamského učenia.

Sulajman však strávi vo väzení iba rok, keďže si už od svojho zadržania odpykal tri roky. Egyptská polícia v apríli tohto roka zbila a zadržala najmenej 18 členov protestnej skupiny blogerov pod názvom Mládež 6. apríla, ktorá vyzvala na národný štrajk. Ten by sa mal konať každý rok 6. apríla pod heslom "Je to naše právo a my ho využijeme".

Sulajman bol medzi tými, ktorých v roku 2006 zatkli za vyzývanie ľudskoprávnej skupiny Reportéri bez hraníc, aby Egypt zaradila na zoznam najväčších utláčateľov slobody prejavu na internete. Na zozname je aj Kuba, Mjanmarsko, Irán a Turkménsko.

Zdroj: Reuters