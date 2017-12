Sťažnosti budeme môcť podať aj v elektronickej podobe

Od februára budeme musieť pri podávaní, prijímaní a vybavovaní sťažností, ktoré adresujeme orgánom štátnej správy či územnej samosprávy, počítať so zmenami.

22. dec 2009 o 15:23 SITA

BRATISLAVA. Vyplýva to z novely zákona o sťažnostiach, ktorú dnes podpísal prezident. Zákon zavádza možnosť podať sťažnosť faxom a elektronicky. Sťažnosti by sa mali riešiť po novom len vtedy, ak boli podané do troch rokov od udalosti.

Podnet musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu sťažovateľa. Anonymné sťažnosti sa nevybavujú, pričom sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jasné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Kým podľa predošlej legislatívy museli orgány prijaté sťažnosti postúpiť na riešenie bezodkladne, po novom sa zavádza minimálne desaťdňová lehota.

Cieľom zákona je zabezpečiť ochranu individuálnych práv fyzických a právnických osôb, porušovaných alebo ohrozovaných činnosťou alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy. Návrh upravuje aj dôvody pre odloženie sťažnosti, lehoty a poriadkové opatrenie. Orgán, ktorý si povinnosti neplní, sťažuje vybavenie sťažnosti či marí jej vybavovanie, môže dostať pokutu až do 650 eur, pričom ju možno uložiť opakovane až do 6 500 eur.

Prezident podpísal aj novelu zákona o ochrane pred povodňami, ako aj novelu zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie a novelu zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí.

Agentúra SITA o tom dnes informovala Elena Bianchi z prezidentskej kancelárie.