Digitalizácia začala, v prvom multiplexe chýba Markíza

22. dec 2009 o 16:00 ČTK

BRATISLAVA. Spoločnosť Towercom dnes po poludní spustila digitálne pozemské televízne vysielanie (DVB-T), ktoré by malo priniesť najmä kvalitnejší signál či ďalšie služby. V prvom multiplexe, teda súbore programov, sú tri okruhy Slovenskej televízie a dve komerčné stanice Joj a Joj Plus. ČTK o tom informoval marketingový manažér Towercomu Michal Šuran. V ponuke zatiaľ nie je najsledovanejšia televízia Markíza ani spravodajská TA3.

"Programová skladba sa môže po splnení zákonných podmienok zo strany ďalších vysielateľov zmeniť. Tieto zmeny budú včas medializované," poznamenal Šuran.

Bez Markízy



Markíza sa do prvého multiplexu nedostala, keďže podľa Towercomu nemá licenciu pre digitálne vysielanie. "Máme za to, že nie je možné jednostranne vyradiť televíziu Markíza z pilotného digitálneho vysielania s odôvodnením, že začalo riadne vysielanie, pričom stále ide iba o pilotné vysielanie resp. prechodný multiplex," reagovala v tlačovej správe hovorkyňa Markízy Oľga Dúbravská. Dodala, že o spustení DVB-T nebola televízia oficiálne informovaná.

Towercom nezaradil do DVB-T spravodajskú televíziu TA3, pretože s ňou nepodpísal zmluvu o digitálnom vysielaní.

Digitálne pozemské televízne vysielanie prvého multiplexu sa spustilo desať dní pred pôvodne naplánovaným termínom, k dispozícii je pre väčšinu Slovákov.

"Pri spustení bude dostupné na bežnú televíznu anténu pre približne 80 percent domácností a na jeho sledovanie je potrebné mať televízny prijímač so zabudovaným digitálnym tunerom DVB-T alebo pri starších typoch televíznych prijímačov je nutné zakúpiť set-top box pre DVB-T vysielanie," uviedol hovorca STV Peter Susko. Do konca marca budúceho roka by sa pokrytie malo rozšíriť na 90 percent ľudí.

Signál programov v prvom súbore sa bude šíriť v staršom kompresnom štandarde MPEG-2. V tomto formáte prebiehalo posledných päť rokov aj skúšobné digitálne vysielanie. Spoločnosť tak nevyužije možnosť vysielať v novšom kompresnom štandarde MPEG-4, ktorý umožňuje vysielanie ešte vo vyššej kvalite. "Chceli by sme využiť MPEG-4 v blízkej budúcnosti," povedal ČTK Milan Herman zo sekcie stratégie Towercomu.

Polovica domácností



Slovensko je pri šírení signálu rozdelené na 12 oblastí. Digitálne vysielanie spočiatku nebude k dispozícii najmä v Nitrianskom kraji a niektorých oblastiach na východe krajiny. Jedenásť vysielačov DVB-T, ktoré v súčasnosti signál šíria, nabehlo podľa Hermana bez problémov. "Zatiaľ sme ťažkosti nezaznamenali," poznamenal.

Prechod na DVB-T sa dotkne najmä asi polovice domácností, ktoré v súčasnosti prijímajú signál individuálnymi anténami alebo prostredníctvom spoločných televíznych antén. Využívať ich síce budú môcť ešte niekoľko mesiacov, po čase sa však analógové vysielanie vypne. Na celom území Slovenska by digitálne vysielanie malo nahradiť súčasný spôsob šírenia signálu v roku 2012.

Ďalšia komerčná aj verejnoprávna sada programov má byť spustená koncom júna 2010. Digitálne vysielanie môže zvýšiť sledovanosť staníc, ktoré majú v súčasnosti nižšie pokrytie analógovým signálom.