Jaštery používali jed

Niektoré dinosaury boli jedovaté. Dokazuje to nález z Číny.

23. dec 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák, (tp)





BRATISLAVA. Trochu pripomínal moriaka. Bol však opereným predátorom s tesákmi a jedom, ktorý pred 128 miliónmi rokov lovil korisť na území dnešnej Číny. Tak o novonájdenom dinosaurovi hovorí medzinárodný tím vedcov.

Sinornithosaurus millenii sa svojimi jedovatými zubami podobá na niektoré druhy dnešných hadov, no vzhľadom má bližšie k operencom. Podľa odborníkov z University of Kansas však jeho jed - ktorý nevstrekol do obete priamo zo zubov, ale dostal sa do nej po pohryzení - nemusel byť pre obeť smrteľný. Pravdepodobne však stačil na jej ochromenie. Tento dinosaurus útočil na korisť zhora, zoskakoval z nižšie položených konárov.

Už v roku 2000 nález z Mexika naznačil, že niektoré jaštery mohli používať jed. Lebka Sinornithosaura je však definitívnym dôkazom, že takéto jedovaté dinosaury skutočne jestvovali.