Domácnosť nie je moderná. Mali ju aj praľudia

Výskum ukázal, že praľudia už státisíce rokov pred vznikom nášho druhu delili obytný priestor na časti určené pre rôzne špecifické činnosti.

22. dec 2009 o 14:00 TASR

JERUZALEM. Výskum lokality v severnom Izraeli ukázal, že praľudia už státisíce rokov pred vznikom nášho druhu delili svoj obytný priestor na časti určené pre rôzne špecifické činnosti. Strediskom "domácnosti" tak ako neskôr bolo ohnisko.

V časopise Science to napísal dvanásťčlenný medzinárodný tím Naamy Gorenovej-Inbarovej z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme. Prvou autorkou článku bola jej kolegyňa Nira Alpersonová-Afilová. Popri Izraelčanoch boli v tíme vedci z Nemecka a USA.

Sídlisko praľudí



Naama Gorenová-Inbarová vedie výskum na lokalite Gesher Benot Ya'aqov (Most synov Jakubových) pri Jordáne severne od Genezaretského jazera. Bolo to sídlisko praľudí pod otvoreným nebom, datované do doby pred približne 790-tisíc rokmi. Ľudia tam žili asi 100-tisíc rokov. Pochádzajú odtiaľ aj jedny z najstarších dôkazov používania ohňa. Vzhľadom na uvedený vek ešte nemohlo ísť o Homo sapiens, ale podľa všetkého o človeka vzpriameného (Homo erectus). Kostrové pozostatky, z ktorých by bola jasná identita obyvateľov, sa žiaľ v Gesher Benot Ya'aqov nenašli.

Najnovšia štúdia zhŕňa štatistiku o používaní jednotlivých častí sídliska, založenú na povahe a počte nálezov od kamenných odštiepkov po zvyšky živočíšnej a rastlinnej potravy. Dnešní lovci-zberači majú sídliská a obydlia rozdelené na časti, kde robia rôzne činnosti. To isté sa predpokladá o našom druhu Homo sapiens všeobecne. Aspoň od doby pred asi 100-tisíc rokmi, z ktorej sú prvé kultúrne artefakty spájané s mentálnou vyspelosťou.

Musel to byť Homo sapiens?



Kým najstaršie známe fosílie Homo sapiens majú asi 200-tisíc rokov, najstaršie známe fosílie ľudského rodu Homo vyše dva milióny rokov. Naozaj delenie sídlisk na časti vyžadovalo až mentálnu vyspelosť Homo sapiens? Nebolo potrebné plánovanie a organizovanie znakom všeobecnej ľudskosti, zosobnenej už skoršími zástupcami rodu Homo?

Zdá sa, že bližšie k pravde je predsa len druhá z týchto možností. Rozloženie nálezov z Gesher Benot Ya'aqov totiž ukazuje, že praľudia si delili obytné priestory na časti pre špecifické činnosti už najmenej pred tými 790-tisíc rokmi.

Lokalita Gesher Benot Ya'aqov je dnes na brehu rieky Jordán, ktorá sa veľmi nelíši od väčšieho potoka. V minulosti však bývala na brehu jazera. Vedci tam okrem obhorených a neobhorených zlomkov pazúrika našli aj zvyšky čadičových a vápencových nástrojov, úlomky krabích pancierov, rybie a zvieracie kosti a zvyšky semien, plodov, zŕn a dreva.

Špecifické miesta



Jednotlivé typy nálezov sa sústreďovali na špecifických miestach sídliska. Najviac na severozápade a na juhovýchode, kde bolo aj ohnisko.

Na týchto dvoch miestach sa spracovával pazúrik, používali nástroje a pripravovalo aj konzumovalo jedlo. Strediskom bolo ohnisko. Štiepal sa tam pazúrik a okolo boli zvyšky jedla. Našla sa pri ňom aj väčšina čadičových a vápencových nástrojov a obhorených zlomkov pazúrika. Väčšina neobhorených bola naopak na severozápade, kde sa aj pazúrik prevažne štiepal. Okrem toho sa tam dosť pracovalo s rybami a so sekacími nástrojmi.

Prierazné nástroje a kamene s jamkami poukazujú na spracovávanie orechov, zrejme aj pomocou ohňa, ako to robia dnešní lovci-zberači.

Zdroj: Science z 18.12.2009. Pre TASR Zdeněk Urban