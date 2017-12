Facebook dostal 17 rokov starú skladbu na čelo britskej hitparády

Vianočnú vojnu o prvé miesto v rebríčku singlov v Británii vyhrala americká skupina Rage Against The Machine s drsnou starou pesničkou.

21. dec 2009 o 16:53 Peter Bálik

Zack de la Rocha, spevák skupiny Rage Against the Machine, ktorá vyhrala hitparádu so skladbou z roku 1992.(Zdroj: ALLMUSIC)

BRATISLAVA, LONDÝN. „Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou! Rage Against The Machine majú Christmas Nr. 1.," napísal SME v esemeske spevák Miroslav Žbirka. Hudobník, žijúci v Prahe, môže oslavovať. Bol jedným z účastníkov internetovej kampane Rage Against The X-Factor. Jej cieľom bolo zabrániť, aby piaty raz po sebe skončil na čele britskej hitparády víťaz tejto súťaže Joe McElderry.

Kampaň, ktorú zorganizovali dvaja Briti na Facebooku, bola postavená na tom, aby si ľudia stiahli z internetu starú pieseň americkej skupiny Rage Against The Machine. Vďaka nim sa Killing In The Name stal najpredávanejším singlom minulého týždňa s vyše 500-tisíc stiahnutiami. McElderryho pesnička The Climb zaznamenala o 50-tisíc stiahnutí menej.

„Sme nadšení, že sme prví," povedal pre Radio 1 spevák kapely Zack de la Rocha, ktorý vyhlásil, že ak kapela vyhrá, usporiada v Británii špeciálny koncert. „Je to viac ako spontánna akcia. Mladí Briti ukázali, že je možné poraziť sterilný popový monopol," dodal.

Simon Cowell, tvorca a hlavná postava X-Factoru uznal porážku. Autorom kampane Jonovi a Tracy Morterovým dokonca ponúkol miesto vo svojej nahrávacej spoločnosti.

„Je mi smutno kvôli Joeovi, ktorý tak veľmi chcel mať singel číslo 1, no musím pogratulovať Jonovi a Tracy, ktorí odštartovali celú kampaň. S Jonom som hovoril ešte pred vyhlásením výsledkov a blahoželal mu, že spolu s Tracy urobili preteky na vianočný singel takými vzrušujúcimi," povedal Cowell týždennníku New Musical Express.

Morterovci odštartovali kampaň na Facebooku kvôli tomu, že chceli zabrániť ďalšej komercionalizácii Vianoc. Na začiatku mali iba zopár prívržencov, no nakoniec ich stránka zaznamenala zhruba 700-tisíc „priateľov", ktorí takto vyjadrili nechuť k umelému hitparádovému popu. „Keď sme boli mladí, hitparády boli oveľa vzrušujúcejšie. Povedali sme si, že prečo by to nešlo zopakovať."

Obom sa podaril výnimočný kúsok. Killing In The Name, ktorá s Vianocami nemá nič spoločné, pretože ide o drsný protestsong, sa stala najviac sťahovaným singlom v dejinách britskej popmusic.

No je tu ešte jeden víťaz, ktorý sa smeje v pozadí. Je ním mamutie vydavateľstvo Sony Music, ktoré na vianočnej hitparádovej vojne získalo najviac. Obaja rivali, Rage aj McElderry, totiž vydávajú u neho.