Neďaleko Saturna je voda. Asi veľa

Americkí vedci tvrdia, že gejzíry Saturnovho mesiaca Enceladus ukazujú na kvapalnú vodu.

22. dec 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák, (tp)

Americkí vedci tvrdia, že gejzíry Saturnovho mesiaca ukazujú na kvapalnú vodu.



BRATISLAVA. Ak niekde jestvuje voda, zvyšuje to pravdepodobnosť života. Táto šanca sa údajne zvýšila aj pre Saturnov mesiac Enceladus. Podľa magazínu Nature si to myslí tím Andrewa Ingersolla z amerického Caltechu.

Tvrdí, že výtrysky, ktoré sa z mesiaca pravidelne dostávajú do kozmu, obsahujú vodnú paru a ľad v pomere jedna k jednej. Predtým sa predpokladalo, že ľadu bolo len asi desať až dvadsať percent. Podľa Ingersolla to dokazuje, že na Encelade sa nachádza voda v tekutom skupenstve, čo by bolo pre život výhodnejšie.

Vedci tvrdia, že keď sa na mesiaci otvorí trhlina, „voda vystavená kozmickému vákuu začne vrieť, no pary zamrznú“. Atmosféru má pritom Enceladus len veľmi riedku, aj to len niekde. Vytvárajú ju práve výtrysky gejzírov. Pod ľadovým povrchom sa však môže nachádzať tekutý oceán.

Nie všetci vedci však súhlasia. Niektorí tvrdia, že výtrysky spôsobuje rúcanie sa akýchsi „klietok“ na molekulárnej úrovni, ktoré zadržiavajú aj stopy plynov či ľadu a vodnej pary.