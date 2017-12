Šéf Nokie pre strednú Európu: Z Google strach nemáme

Ak niekto v samostatnej službe obíde hlasových operátorov, svet sa nezrúti, len sa nájde nový biznis model, hovorí JÁN KOLIMÁR, generálny riaditeľ spoločnosti Nokia pre strednú Európu.

Ako sa Nokie dotkla kríza?

„Kríza môže byť katalyzátorom dobrých zmien. Podarilo sa nám optimalizovať niektoré procesy. Namiesto toho, aby sme ročne vydávali päťdesiatku telefónov, v blízkej budúcnosti to bude podstatne menej. Zameriame sa na kvalitu a na ikonické produkty."

V Microsofte sa kríza dotkla prvých vývojárov, bolo to podobne aj v Nokii?

„Nejdeme ani tak po hlavách ako po programoch."

Čiže to spomalí vývoj?

„Nepovedal by som, že spomalí. Zredukuje sa počet noviniek na tie, o ktorých si myslíme, že budú úspešné."

Budete teda menej experimentovať s rôznymi technológiami?

„Nie sme jediní."

Z globálneho hľadiska je Nokia naďalej lídrom a darí sa jej. Aké výsledky má v strednej Európe a na Slovensku?

„Okrem telefónov sa začíname sústreďovať na služby. Nedávno som videl veľmi dobrú kampaň na Ovi. Slovo Ovi znamená vo fínskom jazyku dvere a my otvárame dvere do používania aplikácií. Nemáme už len čisto symbianovské telefóny, ktoré sú primárne na aplikácie, prešli sme na Linux, ktorý je naozaj inkubátorom na aplikácie, a potom ešte 3G booklet."

Ovi je súbor služieb, ktorý má používateľov motivovať na prepojenie zariadenia s internetom. Majú v tom e­mail, chat, adresár a obchod. Je to novinka, ktorá najviac iskrí s Google.

„Som rád, keď niečo iskrí. Veľmi radi sa porovnáme s tými najlepšími na svete. Tak ako jedna nemenovaná firma priniesla pred dvoma-troma rokmi nový koncept telefónu, posunulo to mobilitu a využívanie mobilov. Je to podobné, ako keď sme tvrdili, že nebudeme mať zariadenia len na hlas a esemesky, ale ako multimediálne zariadenia. O tom sme hovorili na začiatku roka 2000 a týmto strategickým smerom pokračujeme. Google a Apple idú podobným smerom."

Boli ste až druhí v predstavení takejto služby. Google má tiež podobné aplikácie ako je Ovi s tým, že má trošku problematické užívateľské prostredie. Je toto smer, ktorým sa chcete uberať?

„Google má svoj biznis model. Technicky nevymyslíte nejaké nové veci, či to je Nokia Maps alebo Google Maps, je to veľmi podobné. Podstatný rozdiel je v tom, že Google má svoju politiku, ktorá je viac zameraná na reklamu a internetový svet. My máme svoju politiku , ktorá je zameraná na posilnenie telekomu smerom k mobilnému internetu."

Predsa len, neobávate sa napríklad operačného systému Android?

„Keby sme sa báli, tak nie sme na súčasnej úrovni. Je to nová vec, ktorá posúva využívanie mobilných telefónov ďalej. My máme Symbian, máme Maemo, máme booklet s Windows 7. To prostredie je proste len na to, aby ľudia používali mobilný internet, čo je v absolútnej harmónii s našou stratégiou."

Koncept, že prostredie je vyvíjané viacerými spoločnosťami, má dostupné zdrojové kódy, to vám je cudzie?

„Nokia ide týmto smerom od začiatku, aj Symbian je otvorený. Máme okolo štyroch miliónov developerov po celom svete. A nebránime sa tomu, aby developeri, ktorí vyvíjajú Symbian robili aj pre niekoho iného. Ovi je tiež otvorená platforma. Odkedy je Nokia lídrom na trhu, nikdy sme sa nebránili tomu, aby sme boli otvorení."

Štandardizácia, ktorá funguje vo svete operačných systémov, v mobilnom svete zlyháva.

„Áno, je tu veľa hráčov. Nechcem špekulovať, ale je pravdepodobné, že sa zníži počet hráčov aj štandardov. A vyhrajú tí silní. My máme 1,2 miliardy používateľov na svete, čiže máme svoju silu."

Hlas je už komodita. Za pár rokov pravdepodobne nikto nebude zarábať veľké peniaze na samotnom hlase.

Prednedávnom bola predstavená vízia Google Phonu. Považujete ho za veľkú konkurenciu?

„Tých konkurenčných zariadení je veľmi veľa. Nevyjadroval by som sa len k jednému. Poviem to všeobecnejšie. Na Slovensku som už jedenásť rokov a stále sme mali konkurenciu. Nokia mala monobloky, potom prišiel niekto, kto mal rozkladací telefón. Stali sme sa lídrami tohto segmentu. Potom to boli 3G telefóny, tam to bol podobný scenár. Pri dotykových zariadeniach to bolo podobné, no neznamená to, že vždy sme boli prví. Naša sila, naša značka a prepojenie s používateľmi nám vždy pomôže. Aby som však odpovedal na Google Phone, vítame takú konkurenciu, ktorá posúva mobilný internet ďalej."

Považujete Google za takúto konkurenciu?

„Samozrejme."

Viete si predstaviť, že by ste priniesli telefón, ktorý dokáže pracovať bez hlasového mobilného operátora?

„Mali sme a aj máme aplikácie, kde sa dá mobilný operátor obísť. Napríklad máme v mobiloch Skype. Už asi štyri roky poskytujeme v telefónoch takéto možnosti. Myslím si, že svet sa nezrúti, ak by takýto telefón prišiel. Operátori budú ďalej fungovať, bude to nový biznismodel a všetci ostatní tu budú ďalej."

Pôjde vaša stratégia smerom k rozširovaniu funkcií VoI, teda hlasu cez internet, v telefónoch?

„Hlas je už komodita. O pár rokov pravdepodobne už nikto nebude zarábať veľké peniaze na samotnom hlase. To sa už deje."

Kedysi ste vyrábali satelity, televízory či obrazovky pre počítače. Prečo ste v roku 2000 predali túto sekciu?

„Vždy sa snažíme nájsť niečo, čo si myslíme, že bude dôležité za sedem či osem rokov. Dnes máme víziu, že to, čo máte v telefóne, bude dôležitejšie ako telefón samotný. Podobne to bolo, keď Nokia skončila výrobu pneumatík a prešla na elektrotechniku."

Čo sa týka Maema, nemyslíte si, že s aktívnou propagáciou prichádzate trochu neskoro? Samotný systém existuje ešte od čias internetového tabletu N800.

„Všetko závisí od rozvoja trhu. Musíme sa pozerať na to, kde sú užívatelia. Práve pri novej N900 sme ešte pred reálnym predstavením zapožičali niekoľko stoviek zariadení našim vývojárom a dávali nám spätnú väzbu. To bola veľmi dobrá ukážka symbiózy."

A nie je to samotné uvedenie neskoro?

„Nešpekuloval by som nad tým, či je to skoro alebo neskoro. Ak si spomínate, Nokia prišla s hudobnými telefónmi niekedy koncom deväťdesiatych rokov. Vtedy sme boli tak vpredu, že trvalo päť rokov, kým jeden z našich najväčších konkurentov prišiel s hudobným telefónom. Takže s niečím sme úplne popredu, inokedy zas čakáme na to, kedy sú ideálne trhové podmienky."

Znamená to, že 3G booklet predstavíte akčnejšie ako vaše tablety?

„Určite áno, booklet bude akčnejší. Počítam, že vy dostanete vzorky niekedy v prvom kvartáli budúceho roka. A následne sa objavia „ostré" vzorky aj na našom trhu."

Čo sa týka bookletu, plánujete spoluprácu s operátormi?

„Samozrejme, všetci naši obchodní partneri sú tomuto otvorení. Nevylučujem to, musíme si navzájom pomáhať s operátormi, nie len s netbookmi, ale so všetkým."

Ak by ste z tých noviniek, ktoré klopú na dvere nejaké vytiahli, čo bude in v oblasti smartfónov na budúci rok?

„Už teraz máme E72, N97 mini, čo sú veľmi ikonické produkty. Budúci rok je to N900, hlavne pre fachmanov, to je terminál s dušou. Budeme mať X6, čo je multimediálny telefón a samozrejme booklet.