Dánsky bulvár o klimasummite: Brokenhagen

Svet reagoval so sklamaním na dohodu dosiahnutú na klimatickom summite v Kodani, kde záujmy veľmocí prebili úsilie vedcov a ohrozených krajín.

19. dec 2009 o 19:17 TASR

KODAN. Svet dnes reagoval so sklamaním na dohodudosiahnutú na dvojtýždňovom klimatickom megasummite v Kodani, kde záujmy veľmocí prebili úsilie environmentalistov a chudobnejších štátov najviac ohrozovaných globálnym otepľovaním.

"Klimatický pakt oslavovaný a na posmech", uvádzajú na titulnej strane noviny Los Angeles Times, stavajúce do protikladu vyjadrenie o "bezprecedentnom prelome" zo strany prezidenta Baracka Obamu a kritiku organizácie Oxfam International, ktorá hovorí o "historickom úteku".

Všetko o klimatickom summite v Kodani. KLIKNITE

Dohoda berie na vedomie varovanie zo strany vedcov, že priemerná globálna teplota by nemala stúpnuť o viac ako dva stupne Celzia nad úroveň spred predpriemyselného obdobia. Nepredpokladá však žiadne zásadnejšie ciele bohatých krajín, pokiaľ ide o redukciu emisií skleníkových plynov, a nikoho k ničomu právne nezaväzuje.

Brokenhagen



"Totálne nedohodnutie sa na ničom by bolo oveľa horšie, to je však asi to najlepšie, čo o tom možno povedať," komentuje dohodu úvodník v britskom denníku Guardian.

Za "Brokenhagen" označili výsledok 12-dňovej konferencie jedny dánske bulvárne noviny.

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun, ktorý vyzval zhruba 120 svetových lídrov prítomných v Kodani, aby dali bokom vzájomné spory, považuje dohodu z Kodane za "nevyhnutný začiatok".

Švédsky premiér Fredrik Reinfeldt, ktorého krajina do konca roka 2009 predsedá Európskej únii, tiež priznal, že bola dosiahnutá nedokonalá dohoda, ktorá "nevyrieši klimatickú hrozbu". "Je to začiatok a je potrebné pokračovať," povedal.

Podľa riaditeľa odboru klímy na českom ministerstve životného prostredia Pavla Zámyslického "sa v porovnaní s ambíciami, s ktorými sa summit začínal, výsledok nedá porovnávať". "Ani najväčší pesimista by ho, myslím si, nečakal taký zlý... Výsledný dokument je sklamaním a nemá žiadnu váhu," povedal Zámyslický.

Podľa českého ministra životného prostredia Jana Dusíka znamená kodanská konferencia pre Českú republiku ako člena Európskej únie "premárnenú príležitosť na dosiahnutie ambicióznej dohody".

Podráždene reagovali okrem iných aj uznávaní odborníci.

Vyhovuje Číne a Indii



"Samozrejme, že som totálne sklamaný, že z toho nevzišlo nič podstatné. Je to vlastne oveľa menej než čo by človek mohol čakať aj vo svojich najhorších snoch," uviedol Mojib Latif z Leibnizovho inštitútu pre oceánografiu v nemeckom Kieli.

Asi najpozitívnejšie sa vyjadril indický minister životného prostredia Džairam Rameš, ktorý označil kodanský kompromis za "dobrú dohodu".

"Je to dobrá dohoda nielen pre Indiu, ale aj pre združenie BASIC (Brazíliu, Južnú Afriku, Indiu a Čínu). Som rád, že toto spojenectvo funguje," citovala Rameša tlačová agentúra PTI.

Latinskoamerickí predstavitelia tvrdia, že nepredajú svoje "princípy ani za 30 miliárd dolárov", ponúkaných ako okamžitá pomoc bohatými krajinami tým najchudobnejším. Maldivský prezident Muhammad Našid však apeloval na delegátov, aby "udržali dokument nažive", pretože ponúka mnoho "záchranných lán".

Zdroj: DPA, iDnes.cz