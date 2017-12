Hackli Orange.sk. Zrejme unikla časť databázy

Hacker tvrdí, že sa nabúral do databázy servera Orange.sk a ukradol z nej "celkom pekný zoznam používateľov". Niekoľko ukážok zverejnil na svojom blogu.

19. dec 2009 o 14:28 Tomáš Ulej

"Je vianočný čas a veľa spoločností bolo tento rok naozaj dobrých, takže im môžem dať moje darčeky. Veselé Vianoce, zamestnanci Orangu," píše na svojom blogu hacker igigi . Tvrdí, že zneužil "zle zabezpečenú databázu mysql", vďaka čomu sa mu podarilo dostať k jej kompletnému obsahu.

Čo ukradol?

Hacker zverejnil časť mien používateľov získaných z databázy, disponuje ich celými menami, heslami a telefónnymi čísla. Zverejnil aj názvy tabuliek s uloženými ďalšími dátami, ktoré nevyzerajú nebezpečne (ide napríklad o články, diskusie k nim a podobne).

Akej služby sú to používatelia a do akej databázy na Orange.sk sa to hacker dostal, zatiaľ nemožno určiť. Podľa výpisu tabuliek, ktoré uvádza, to podľa bezpečnostného analytika Rasťa Tureka zo Synopsi zatiaľ vyzerá skôr na nejaký "separátny systém" od toho hlavného - môže ísť o zoznamku alebo portál s používateľmi.

"Minimálne sa nedostal ku kontám zákaznikov GSM," myslí si Turek.

Kto je Igigi?

O hackerovi Igigim už tento týždeň svetové médiá písali - podarilo sa mu hacknúť stránku jedného z najväčších výrobcov tzv. sociálny widgetov - stránku RockYou.com. Ukradol z nej 32 miliónov mien a hesiel k e-mailovým službám, ktoré využívali jej zákazníci

Orange: Chybu spôsobil externý dodávateľ, nikomu nič nehrozí

"Môžeme našich zákazníkov ubezpečiť, že nedošlo k ohrozeniu ani úniku ich zákaznických dát a incident neohrozil ani užívateľov internetovej stránky www.orange.sk," povedal denníku SME Peter Tóth, hovorca spoločnosti. Hacker získal prístup iba ku kontentovej databáze, ktorá je inde než citlivé dáta zákazníkov Orangu - u externého dodávateľa. "Dodávateľ napriek tomu prijal opatrenia s cieľom zamedziť obdobnému incidentu v budúcnosti," dodal Tóth.