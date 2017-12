Stiahnite si zadarmo dve detektívky Tex Murphy 1+2

19. dec 2009 o 12:35 Ján Kordoš

Stiahnite si prvé dve dobrodružstvá detektíva Texa Murphyho – úplne zadarmo a užívajte si skvelú hrateľnosť dobrodružných hier spred 18 rokov. S touto vynikajúcou ponukou prišiel server Good Old Games a ako darček ponúka na stiahnutie dvojicu hier Martian Memorandum a Mean Streets so súkromným detektívom Texom Murphym v hlavnej úlohe.

Dej sa odohráva v San Franciscu, kde hlavný hrdina vyšetruje smrť niekoľkých prominentných členov vedeckej komunity. Táto ponuka platí do 24. decembra, takže ju treba čím skôr využiť. Postačí zaregistrovať sa a nechať na seba dýchať dávne časy adventúr.

Martian Memorandum a Mean Streets na vás čakajú na tejto stránke.

Zdroj:GOG