V BioWare už plánujú Mass Effect 3

19. dec 2009 o 12:20 Ján Kordoš

Nedávno dokončili epické fantasy RPG Dragon Age: Origins a taktiež nezaháľajú na novom MMORPG Star Wars: The Old Republic. Až sa človek diví ako to všetko vôbec môžu stíhať pri vysokej kvalite svojich projektov.

Casey Hudson navyše oznámil, že finišujúci vývoj druhého dielu Mass Effect drží tvorcov v napätí z očakávania tretieho dielu. Do ktorého sa vrhnú okamžite po dokončení Mass Effect 2. Už dávnejšie sme vedeli, že Mass Effect je plánovaná trilógia. S tretím dielom nebudú podľa Hudsona až tak veľké problémy ako v prípade Mass Effect 2, kde museli vývojári brať ohľad na uložené pozície hráčov z prvej časti. Pokým ich máte, bude príbeh pokračovať podľa toho ako ste hrali v predošlom dobrodružstve. Tretí diel bude jednoduchší v tom, že sa v BioWare nemusia zaoberať kontinuitou v prípade pokračovania, keďže pôjde o posledný diel.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa dočkáme Mass Effectu 3 dva roky po vydaní dvojky – a tá k nám dorazí 29. januára.

Zdroj:Shacknews