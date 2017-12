Microsoft mení zmluvu s výrobcami počítačov

16. apr 2002 o 15:13 © TASR 2002

Bratislava 16.apríla (TASR) - Znížiť úroveň tzv.pirátskeho užívania softvéru a umožniť nákup legálnych produktov s novými osobnými počítačmi za priaznivejšiu cenu sleduje nová obchodná politika spoločnosti Microsoft pre ČR a SR uplatňovaná od začiatku tohto mesiaca.

Nové zmluvné vzťahy s výrobcami a distributérmi počítačov, ktoré sú zahrnuté pod spoločný názov Zmluva Microsoft OEM System Builder, spočívajú v upresnení definície distribučných práv, definovaniu pojmu kompletný počítač, ako aj k definovaniu požiadaviek a nástrojov predinštalácie. Dotýkajú sa teda aplikačných a serverových produktov OEM.

V praxi by uplatňovanie novej obchodnej politiky voči výrobcom počítačov malo priniesť aj zníženie cien osobných počítačov s nainštalovaným programom. Podľa odhadov by cena celej PC zostavy v dôsledku 26% zníženia ceny OEM Office XP mala byť nižšia približne o 4 000 Sk vrátane DPH. Avšak o tom, či sa celé toto zníženie premietne do konečnej ceny rozhodne tak výrobca ako aj predajca počítačov.

