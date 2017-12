Mobilom politizuje pol Maďarska

16. apr 2002 o 15:02 © TASR 2002

Budapešť 16. apríla (TASR) - V období medzi prvým a druhým kolom parlamentných volieb v Maďarsku stúpol počet zaslaných krátkych textových správ cez mobilné telefóny o dvadsať percent. Píše o tom dnes maďarský bulvárny denník Mai Lap.

Operátori mobilnej siete v Maďarsku evidujú priemerne denne jeden až jeden a pol milióna zaslaných esemesiek. V nedeľu 7. apríla, v deň prvého kola volieb do Národného zhromaždenia, registrovali podobnú intenzitu prevádzky, ako počas silnejšieho pracovného dňa.

Obsah odkazov operátori sietí nezisťujú, preto iba predpokladajú, že zvýšený počet správ v čase medzi dvoma kolami volieb má na svedomí politika.

Ak počas bežného dňa u dvoch operátorov prejde denne celkom do troch miliónov odkazov, potom by zvýšenie mohlo v čase volieb v Maďarsku znamenať až 600-tisíc esemesiek, konštatuje denník. Je to podobné množstvo ako na Medzinárodný deň žien, alebo Deň sv. Valentína.

(spravodajca TASR Ladislav Vallach) juh