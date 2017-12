Dohoda o klíme možno nebude ani v budúcom roku

Z návrhu záverečného vyhlásenia konferencie OSN o klimatických zmenáchvypadla formulácia, podľa ktorej sa zúčastnené štáty zaväzujú k dosiahnutiu dohody o znižovaní emisií najneskôr do roku 2010.

18. dec 2009 o 18:25 SITA

KODAŇ. Z návrhu záverečného vyhlásenia konferencie OSN o klimatických zmenách, ktorá sa v piatok končí v dánskej Kodani, vypadla formulácia, podľa ktorej sa zúčastnené štáty zaväzujú k dosiahnutiu dohody o znižovaní emisií najneskôr do roku 2010.

Všetko o klimatickom summite v Kodani. KLIKNITE

V najnovšom návrhu, ktorý v piatok večer prenikol do médií, sa tento termín už nespomína. Krajiny sa v ňom zaväzujú len k "zásadnému obmedzeniu" emisií skleníkových plynov do ovzdušia, no bez konkrétneho termínu.

V Kodani sa v piatok večer na poslednú chvíľu ešte stretli delegácie členských krajín EÚ, ktoré sa stále snažia zachrániť pripravenú dohodu. Tú sa podľa signálov, ktoré viaceré krajiny z Kodane už niekoľko dní vysielajú, pre odlišné postoje Západu a rozvojového sveta prijať nepodarí. Na krízovom rokovaní sa zúčastňujú predstavitelia 27 členských krajín EÚ, päť z nich reprezentujú hlavy štátov či vlád.

Európska únia sa chystala na klimatickom summite v Kodani predniesť najsilnejší záväzok - znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 20 percent oproti úrovni z roku 1990. Únia bola náchylná prisľúbiť aj zníženie o 30 percent, ak by sa k tomuto záväzku pripojili aj ostatní.