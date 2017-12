Telekomunikačný balíček vstupuje do platnosti

Členské krajiny Európskej únie budú musieť najneskôr do júna 2011 začleniť do svojich národných zákonov nové pravidlá pre sektor telekomunikácií. Dnešným zverejnením v Úradnom vestníku EÚ vstupuje telekomunikačný balíček v sobotu (19.12.) do platnosti.

18. dec 2009 o 21:10 TASR

Písmo: A - | A + 4 0 Telekomunikačný balíček, navrhnutý pred dvoma rokmi a definitívne schválený v novembri, má posilniť hospodársku súťaž a práva spotrebiteľov na európskom telekomunikačnom trhu a uľahčiť prístup k vysokorýchlostnému internetu pre všetkých občanov EÚ. Nové pravidlá pozostávajú z 12 hlavných častí. Okrem iného majú zaručiť európskym spotrebiteľom právo zmeniť v priebehu jedného pracovného dňa svoju telekomunikačnú spoločnosť, či mobilného operátora pri uchovaní toho istého telefónneho čísla. Momentálne to v EÚ trvá v priemere 8,5 dňa pre mobilné spoločnosti a 7,5 dňa v prípade pevnej linky. Podľa nových telekomunikačných predpisov budú musieť byť spotrebitelia tiež lepšie informovaní pri uzatváraní zmlúv. Takisto sa občanom zaručí lepšia ochrana práva týkajúceho sa prístupu na internet. Dôležitou súčasťou balíčka je posilnenie ochrany súkromia európskych občanov a ochrana pred spamovou poštou. Rovnako sa má zaistiť väčšia nezávislosť národných telekomunikačných úradov a zriadiť nový európsky úrad pre telekomunikačný trh, ktorý má podporovať vnútroštátne telekomunikačné regulačné orgány pri zabezpečovaní toho, aby sa pravidlá trhu a regulácie spotrebiteľov uplatňovali dôsledne, nezávisle a bez protekcionizmu vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Tento úrad by mal vzniknúť na jar budúceho roka. Majú sa tiež podporiť investície do nových komunikačných infraštruktúr. Cieľom novej legislatívy je rovnako zaistiť prístup k vysokorýchlostnému internetu pre všetkých občanov EÚ, keďže v súčasnosti môže mať na vidieku takúto možnosť v priemere len 70 % obyvateľstva. Komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová vyzvala členské krajiny, aby začali okamžite so začleňovaním nových predpisov do svojich legislatív. "Rýchla a správna transpozícia bude rozhodujúca pri dosahovaní právnej istoty, posilňovaní konkurenčného prostredia a stimulovaní investícií do rozvíjajúceho sa jednotného trhu s telekomunikáciami v Európe," zdôraznila komisárka. (spravodajkyňa TASR Monika Poláková) zll