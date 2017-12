Dinosaurus z Ranča duchov

Najnovšie opísaným druhom dinosaura je Tawa hallae, ktorý spája črty niekoľkých druhov. Podporuje hypotézu, že dinosaury sa zrodili na území dnešnej Južnej Ameriky a odtiaľ sa rozšírili po celom svete.

18. dec 2009 o 17:00 Michal Ač





BRATISLAVA. Evolúcia sama osebe je zaujímavým príbehom. Ešte zaujímavejšia je evolúcia rôznych druhov.

Napríklad v prípade slávnych Darwinových ostrovčanov, známych ako pinky, máme v podstate jasno. Tieto vtáky sa vyvinuli z jedného spoločného predka do mnohých druhov, líšiacich sa iba stavbou, veľkosťou a tvarom zobáka, prispôsobeného na rôznu potravu.

Bol to výsledok izolácie jedného druhu na pomerne malom ostrovnom priestranstve na Galapágoch.

Obyvatelia Pangey

Keď sa začiatkom druhohôr objavili vzdialení predchodcovia vtákov, dinosaury, žili na jedinom obrovskom superkontinente Pangea. Preto ich evolúcia bola oveľa komplikovanejšia a doteraz nie je úplne jasné, ako prebiehala.

V časopise Science predstavil tím paleontológov dinosaura z obdobia triasu nazvaného Tawa hallae.

Najprimitívnejší severoamerický dinosaurus môže pomôcť vysvetliť dlhoročné otázky o najskorších rokoch evolúcie druhu, ku ktorému patril.

Jeho početné fosílie patria k najkompletnejším kostrám dinosaurov z obdobia druhohôr. Zozbierali ich spolu s inými fosíliami počas nakrúcania trojrozmerného filmu Žijúce dinosaury.

Potrebovali na to niekoľko expedícií na známu Farmu duchov (Ghost Ranch) na severe Nového Mexika, blízko mesta Abiquiu.

Pre množstvo dinosaurích skamenelín pochádzajúcich z triasu sa toto miesto stalo cieľom paleontológov z najprestížnejších amerických univerzít a inštitúcií; navštívil ho aj známy paleontológ Edward Drinker Cope.

Boh Slnka

Tawa, najstarší dravý dinosaurus nájdený v Severnej Amerike, má rodové meno prevzaté z domorodého jazyka Hopi (Boh Slnka). Druhá časť názvu pripomína Ruth Hallovú, ktorá už na Ranči duchov zozbierala toľko kostí, že z nich vzniklo paleontologické múzeum.

Tawa je aj medzi exotickými dinosaurami naozaj výnimočným tvorom. Bol dlhý dva až štyri metre, vysoký 1,5 metra. Niektoré spoločné znaky ho spájajú s jeho predchodcami, no vedci našli aj nové črty.

Ich interpretácia však bola veľmi zložitá. To bol jeden z dôvodov, prečo kolektív, ktorý Tawu analyzoval, čakal so zverejnením päť rokov.

Ako vianočná morka

„Zvyčajne nie sú fosílie skorých druhov dinosaurov kompletné alebo dobre uchované, takže prinášajú oveľa viac otázok ako odpovedí,“ povedal Sterling Nesbitt z Texaskej univerzity v Austine, ktorý je hlavným autorom článku v Science.

„Tawa je zachovaná tak dobre, že sme mohli každú jej kosť analyzovať v troch rozmeroch, dokonca sme mali k dispozícii päť kostier dospelých aj dospievajúcich zvierat,“ hovorí Nesbitt. „Lenže to všetko je iba vrch ľadovca. Dinosaury majú spoločné črty, ktoré uvidíte, keď rozpitvete vašu vianočnú morku. No v prípade ich najskoršej línie je to niečo úplne iné.“

Predchodca T­-rex

Napríklad spôsob stavby panvových kostí Tawy podporil príbuznosť so starším argentínskym teropodom druhu Herrerasaurus.

Na druhej strane nález dutín v stavcoch s miestom na vzdušné vaky je už znakom pokročilejších dravých dinosaurov.

Umožnilo to zaradiť všetky mäsožravé dinosaury, ktoré žili v triase (prvá časť druhohôr, trvajúca približne od 250 do 200 miliónov rokov pred n. l.), do jedinej skupiny teropodov.

Patria do nej napríklad Tyrannosaurus rex či Velociraptor, aj novodobé vtáky. Tawa je ich predchodcom.

Z tejto „zakladateľskej“ skupiny primitívnych dinosaurov sa potom v pomerne rýchlom slede vyvinuli ďalšie. Všetko nasvedčuje tomu, že rozdelenie prebehlo pred vyše 220 miliónmi rokov na mieste, ktoré je dnes Južnou Amerikou.

Nálezisko nazvané Hayden Quarry, odkiaľ fosílie Tawy pochádzajú, vtedy ležalo blízko rovníka. Vek kostí sa odhaduje na 215 - 213 miliónov rokov.

Podstatné je však najmä to, že pravdepodobne práve takto sa dinosaury začali šíriť po celom superkontinente, zrejme v niekoľkých vlnách.

„Tawa nám poskytuje bezprecedentný pohľad na evolúciu skorých dinosaurov, vzťahy medzi nimi a ich vlastnosti. Odhaľuje aj to, ako sa šírili po zemi,“ povedal Nesbitt.