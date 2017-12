Borderlands má už viac než 2 milióny priaznivcov

18. dec 2009 o 13:20 Ján Kordoš

Vydavateľská spoločnosť Take Two bližšie špecifikovala úspech akčného RPG z vlastného pohľadu (alebo ak chcete FPS s RPG prvkami). Od októbrového začiatku predaja pre PC, Xbox 360 a Playstation 3 sa celosvetovo predalo niečo cez 2 milióny kusov hry. Pre vydavateľa to je jasný dôkaz toho, že Borderlands sa stalo dôležitou značkou a súčasťou plánov rozvíjania hry v ďalších pokračovaniach a rozšíriteľných prídavkoch.

Nedávno sa objavil prvý DLC balík The Zombie Island of Dr. Ned a čochvíľa sa k nemu pridá Mad Moxxi’s Underdome Riot. Recenziu na hru sme vám chceli priniesť už dávnejšie, tuzemský distribútor Cenega hru sľúbil až na budúci rok. Gearbox ďalej pracuje na trojici neoznámených projektov a akčnom Aliens: Colonial Marines.

Zdroj:Shacknews