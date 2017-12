Bezplatné vyzváňacie tóny pre Siemens

16. apr 2002 o 12:14 Dr. Mobilný

Na internete môžete nájsť množstvo vyzváňacích tónov, no vúčšina z nich je spoplatnená. Na nasledujúcej stránke sú melódie publikované zdarma. Má to však jeden háčik - nedajú sa tiahnuť, musíte si ich podľa návodu ručne do telefónu vložiť pomocou kompozéra.