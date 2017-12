Transformeri dostali šancu na reparát

18. dec 2009 o 10:00 Ján Kordoš

Nová bitka medzi Decepticonmi a Autobotmi je nazvaná Transformers: War for Cybertron, o vývoj sa stará štúdio High Moon a tentoraz by malo prísť aj ku zmenám, takže by sa k nám čisto teoreticky nemal dostať herný brak. Žánrovo by malo ísť o totožný titul - externá kamera snímajúca transformerov sleduje akčné hody plné výbuchov. Okrem tradičnej duálnej kampane za každú stranu sa tvorcovia venujú hlavne online kooperatívnemu multiplayeru, ale chýbať nebude ani tradičná podpora viacerých hráčov.

Transformers: War for Cybertron sa dočkajú majitelia platforiem PC, PS3, X360, Wii a NDS v priebehu budúceho roku. Posledný diel Revenge of the Fallen sa nie veľmi vydaril – na rozdiel od filmov, ktoré sú klasickou a účinnou pukancovou zábavou – a šancu na reparát transformeri dostávajú s radosťou.

Zdroj:Shacknews