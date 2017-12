Kodaň: Bohatí dajú chudobným ročne 100 miliárd dolárov

Celosvetové teploty ovzdušia by sa nemali zvýšiť o viac než dva stupne Celzia oproti predpriemyselnému obdobiu a chudobné krajiny by mali dostať miliardy dolárov pomoci na opatrenia súvisiace s klimatickými zmenami.

18. dec 2009 o 6:32 TASR

Posledný deň klimastretnutia môže výrazne ovplyvniť príchod amerického a ruského prezidenta.

KODAŇ. Vyplýva to z predbežného návrhu deklarácie klimatického summitu OSN, o ktorom informovali zdroje v Kodani.

Dva nemenované zdroje citované agentúrou Reuters uviedli, že podľa návrhu by bohaté krajiny prisľúbili do roku 2020 rozvojovým štátom 100 miliárd dolárov ročne, aby im pomohli prispôsobiť sa klimatickým zmenám.

Návrh predstavený dánskymi hostiteľmi rokovaní dostali delegáti 26 vplyvných krajín, ktorých lídri ho posúdia v priebehu dňa. Text sa stále môže zmeniť a v momentálnej podobe nespomína ciele znižovania emisií skleníkových plynov pre industrializované krajiny.

Stretne sa Obama s Medvedevom

Americký prezident Barack Obama a ruský prezident Dmitrij Medvedev by sa mohli v piatok v Kodani v princípe dohodnúť na znížení počtu jadrových zbraní. Po takejto predbežnej dohode by vyjednávači oboch krajín dali v najbližších dňoch konečnú podobu samotnému novému dohovoru. Uviedol to vysokopostavený americký predstaviteľ citovaný agentúrou Reuters.

Washington a Moskva sa stále snažia vyriešiť niekoľko zásadných rozporov, preto je podľa zdroja len malá nádej na to, že prezidenti budú môcť podpísať hotovú dohodu na stretnutí popri klimatickom summite OSN v dánskej metropole.

Nie je však isté, či kodanská schôdzka lídrov prinesie predbežnú dohodu vzhľadom na nedávne známky napätia v americko-ruských rokovaniach v Ženeve, ktoré sa objavili napriek tom, že Biely dom zdôrazňoval dosahovanie "dobrého pokroku".

Skeptickí Rusi

Nová dohoda má nahradiť Zmluvu o obmedzení strategických zbraní (START I) z roku 1991, ktorej účinnosť sa oficiálne skončila 5. decembra. Objavili sa úvahy o možnom podpise dohody v Kodani, kde sa dnes na summite OSN o klimatických zmenách stretne Obama s Medvedevom.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov to však vo štvrtok označil za nepravdepodobné vzhľadom na potrebu ďalších rokovaní. Hovorca Bieleho domu vyhlásil, že Moskva a Washington budú o novej zmluve rokovať, "kým sa nám to nepodarí".