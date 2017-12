Obama zrejme Kodaň nezachráni

Prelom v rokovaní mohol priniesť americký návrh, aby chudobným platili sto miliárd dolárov ročne.

18. dec 2009 o 0:00 Tomáš Vasilko

KODAŇ, BRATISLAVA. Svetoví lídri na posledné dni summitov väčšinou chodia na hotové. Dohodu pred nimi vyhádajú armády diplomatov a pripravia im príjemnejšie veci: slávnostný podpis, podávanie rúk, fototermín.

Nič také zrejme nečaká štátnikov, ktorí v piatok ukončia svetový klimatický summit v dánskej Kodani. Najväčší ekosummit v histórii, ktorý mal dať odpoveď, ako sa svet postaví ku klimatickým zmenám, mal do posledných hodín ďaleko k dohode. A na chodbách, podľa korešpondenta BBC, čoraz viac počuť slová o „chaose“ a „katastrofe“.

Čo sa v Kodani (ne)podarilo Cena za emisie. Chudobní požadujú, aby im bohatí platili dôsledky zmien. Nedohodu môže prelomiť návrh Hillary Clintonovej: 100 miliárd dolárov.

Kjóto. Stále nie je jasné, či sa vytvorí nová dohoda, alebo sa doplní Kjótsky protokol.

Ako vyriešené sa javí len odlesňovanie. USA, Austrália, Británia, USA, Nórsko, Francúzsko a Japonsko zaplatia 3,5 miliardy dolárov, aby spomalili výrub pralesov.

Americkí novinári už varovali európskych kolegov, aby nečakali, že príchod amerického prezidenta Baracka Obamu prinesie zázrak. „Nevsádzajte na to,“ napísala agentúra AP. Americké médiá dokonca špekulovali, či sa vôbec Obamovi oplatí nasadnúť do lietadla smerom do Kodane, a či cestu nezruší.

„Vyjednávací proces je plný zmätkov. Ak to oni nedokážu, nikto to nedokáže. Ja si však myslím, že to zlomia,“ povedal pre BBC Saleemul Huk, klimatológ z Medzinárodného inštitútu pre životné prostredie a rozvoj.

Impulz prišiel s Hillary

Nádej pre diplomatov vzbudila včerajšia konferencia Hillary Clintonovej. Tá oznámila, že chce pre chudobné krajiny vyzbierať sto miliárd ročne do roku 2020, aby im pomohli bojovať s klimatickými zmenami. Žiadosť chudobných krajín o väčšie „dotácie“ bola najväčšou prekážkou dohody.

Ako napísal britský denník Times, prítomní novinári bažiaci po dobrých správach sa aj zabudli spýtať, koľko vlastne Američania sľubujú dať zo svojho. Práve neurčitosť, kto dá koľko, tlmila väčšie nadšenie zo strany chudobných štátov. Clintonová sľúbila neurčito kombináciu súkromných a verejných zdrojov. „Nebolo by to dosť, ale bol by to začiatok na ďalšie rozhovory,“ povedal podľa Wall Street Journal indický minister životného prostredia Džajram Rameš.

Bohaté štáty chcú na oplátku kontrolovať, či rozvojové krajiny niečo robia s emisiami. Čína a India však s väčšou transparentnosťou nesúhlasia.

Dohoda má však aj ďalšie úskalia. Bohaté krajiny chcú vytvoriť novú zmluvu, chudobné chcú pokračovať v Kjótskom protokole. Je to síce na prvý pohľad formálny problém, no v skutočnosti ide o zásady. V Kjóte je napísané, že rozvinuté krajiny sú zodpovedné za klimatické zmeny. Táto zmluva navyše chudobné krajiny k ničomu nezaväzuje.

Koniec až v roku 2010

O dohode, ktorá sa týka všetkých, sa rokuje už dva roky. V Kodani malo prísť veľkolepé finále. Už krátko pred stretnutím v Dánsku sa však prešlo na dvojfázový režim. V Kodani sa mala dohodnúť politická deklarácia a budúci rok, pravdepodobne na stretnutí v Mexiku, by sa dotiahla právne záväzná zmluva. Teraz sa ukazuje, že ani politická dohoda sa nakoniec nemusí prijať.