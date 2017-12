Na budúci rok vraj tablety čaká slávny návrat

Všetci významní výrobcovia počítačov vraj chystajú na rok 2010 svoj vlastný koncept tenkého počítača s dotykovým ovládaním.

18. dec 2009 o 0:00 Tomáš Ulej

BRATISLAVA. Vlani a v tomto roku boli v kurze netbooky, miniatúrne notebooky príťažlivé okrem iného aj svojou cenou. V čom sa budú najviac predbiehať výrobcovia v budúcom roku?

Časopis PCWorld predpovedá, že to budú tablety. Vyzerajú ako písanka do školy, nemajú klávesnicu, touchpad ani žiadne iné ovládanie. Všetko zabezpečí iba vaša ruka. V minulosti sa nepresadili hlavne pre vysokú cenu. Teraz sa to má zmeniť.

Chcú ich Apple aj Microsoft



Posledné týždne prinášajú americké médiá čoraz viac obrázkov a klebiet z radov najväčších výrobcov počítačov o ich zámere začať vyrábať tablety. Jeden s ovládaním podobným IPhonu má byť supertajným lákadlom Apple, unikli aj obrázky zariadenia od spoločnosti Dell, ich tablet by mal bežať na operačnom systéme od Googlu a predstavia ho vraj už v januári.

Aj Asustek, ktorý sa preslávil najmä netbookmi, nemá na budúci rok zaostávať. Nové zariadenie Eee Pad má mať obrazovku veľkú štyri až sedem palcov. Podľa uniknutých obrázkov bude vyzerať skôr ako otvorená kniha.

Najväčšie špekulácie kolujú o Microsofte, pred pár mesiacmi totiž unikli obrázky zariadenia s názvom Courier, ktoré by vraj malo ťažiť z funkcií operačného systému Windows 7, v ktorom je ako v prvom plná podpora pre dotykové počítače.

Objavia sa začiatkom roka



Zariadenia by mohli stáť od 500 do 1000 dolárov, uvádza PC World. Firmy zatiaľ detaily taja, uniknuté informácie však žiadna z nich nedementovala. Podľa klebiet zvnútra firiem by sa prvé mali oficiálne predstaviť už začiatkom budúceho roka.