Alcatel OT511

16. apr 2002 o 10:32 Dr. Mobilný





Pamäť: Pamäť na 20 posledných hovorov

Počet zvonení: 30 + 2 vlastné

Vibračné zvonenie: áno

Hry: áno

Veľkosť displeja: 6 riadkov, funkcia zoom

WAP: áno

Pamäť v telefóne: nie

Štandardná batéria: Li-Ion 600 mAh

Celková hmotnosť: 75 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 97 x 42 x 20mm

Pohotovostný režim: do 280 hod.

Čas hovoru: do 6 hod.

Praktické funkcie: možnosť komponovať vlastné zvonenie, EMS, šablóny pre SMS, kalkulátor s prevodníkom mien, 10 rôznych alarmov, hlasové vytáčanie, záznamník (3 min.), handsfree, DriveKey

RECENZIA:

Tento model Alcatelu síce už čoskoro nahradí nový model 525, no ešte stále je dostatočne populárny medzi užívateľmi, aby sme sa k nemu pred uvedením novinky vrátili.

Telefóny Alcatel sú medzi užívateľmi nedocenené – majú jeden z najrýchlejších softvérov v porovnaní s konkurenciou a komfort používania niekedy predčí podstatne obľúbenejšie telefóny v rovnakej cenovej kategórii. Alcatel OT511 je telefón v strednej triede – pri svojich kompaktných rozmeroch ponúka dostatok funkcií pre tých, ktorí telefón používajú na zábavu, ale aj ako praktickú pomôcku v práci.

Alcatel OT511 je jeden z mála telefónov, ktorý má predný kryt z hliníka. Dodáva mu zaujímavejší vzhľad a pridáva aj na lepšej ovládateľnosti klávesnice. Napriek tomu, že je telefón maličký, klávesnica sa ovláda pohodlne aj mužom s hrubšími prstami.

Tak ako modelu OT311 aj OT511 dominuje navigačné tlačidlo – joystick a netradične spojené tlačidlo prijímania a ukončenia hovoru. Na prvý pohľad viditeľnou slabinou telefónu je displej, ktorý patril medzi tie menšie už pred rokom, keď telefón uviedli na trh. Je však plnegrafický a umožňuje čítať text až v 6 riadkoch s funkciou ZOOM.

OT511 bol jeden z prvých telefónov na trhu, ktoré ponúkli polyfonické zvonenie, dokáže však nahrať aj digitálny záznam zvuku a previesť ho na zvonenie (dohromady je v telefóne k dispozícii 30 zvonení). Zaujímavosťou je aj funkcia Zi podobná slovníku T9, ktorú Alcatel lokalizoval aj do slovenčiny.

Menu telefónu je prehľadné a logicky usporiadané. Programátori si dali záležať na optimalizácii ovládacieho softvéru, pretože funkcie sú dostupné s prekvapivo krátkou odozvou.

Medzi najzaujímavejšie funkcie telefónu patrí podpora EMS, 5 vstavaných šablón na SMS správy, možnosť nastavenia alarmu na stretnutia, hlasové vytáčanie alebo záznamník na 3 minúty zvukového záznamu. K dispozícii je aj WAP 1.1. Veľké ocenenie si zaslúži aj vibračné zvonenie – je naozaj dôrazné a telefón ponúka niekoľko režimov správania.

V telefóne je batéria Li-Ion 600 mAh, ktorá by podľa údajov výrobcu mala vydržať 280 hodín v pohotovostnom režime a 6 hodín hovoru. Údaje s miernymi odchýlkami sedia, s výdržou batérie sme boli spokojní.

Ak hľadáte malý telefón s praktickými funkciami, oželiete farebný displej a moderné MMS, a zároveň vás rozčuľuje pomalý softvér najobľúbenejších značiek na trhu, skúste Alcatel. Model OT511 je ešte stále v predaji. Začiatkom roka 2003 by ho mal nahradiť model 525, ktorý ponúkne konečne aj pamäť na hovory a SMS, bezpečnejší WAP 1.2.1 a GPRS (to je však viazané len na prehliadanie WAP stránok).

Klady: rýchly softvér, polyfonické zvonenie

Zápory: malý displej, chýbajúca pamäť na telefónne čísla aSMS