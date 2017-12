Bezplatné logá pre Ericsson T39, T65, T68, R520 a Nokia 8310

16. apr 2002 o 9:54 Dr. Mobilný

Pri našom browsovaní sieťou sme natrafili na zaujímavú stránku, kde je možné prostredníctvom WAPu bezplatne stiahnuť logá a pozadia pre telefóny Ericsson a Nokia. Nasledujúci návod ako na to by mal platiť pre modely Ericsson T39, T65, R520 a Nokiu 8310. Na stránke je možné nájsť aj farebné logá pre telefón Ericsson T68. Skúste sa pripojiť na adresu http://www.esato.com/web/.

Návod na stiahnutie loga:

1. Vyberte si na stránke logo

2. Spustite vo svojom telefóne WAP prehliadač

3. Pripojte sa na stránku http://esato.com/

4. Prejdite do sekcie "Logo"

5. Kliknite na "Search for logo"

6. Ak sa logo zobrazí a je označené, kliknite raz na tlačidlo YES a vyberte možnosť "Background"

Ak máte problém so zobrazením loga, skúste vyprázdniť pamäť cache vtelefóne.