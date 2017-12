Bezplatné logá pre telefóny Sony Ericsson

16. apr 2002 o 9:44 Dr. Mobilný

Poradte mi prosím, na ktorej stránke nájdem nejaké logá resp. pozadia na MT Sony, ktorý teraz dotuje Orange

tompika

Dr. Mobilný odpovedá

Na Slovensku, myslím, zatiaľ nik takúto službu neponúka a vo svete ide o platený biznis, takže zohnať zdarma logo alebo zvonenie na väčšinu telefónov predstavuje čoraz väčší problém.

Pri našom browsovaní sieťou sme však natrafili na zaujímavú stránku, kde je možné prostredníctvom WAPu bezplatne stiahnuť logá a pozadia pre telefóny Ericsson. Model Sony Ericsson CMD-J70 som ešte v rukách nedržal, no keďže patrí do koncernu Ericsson, možno bude kompatibilný a logo si napokon stiahnete. Skúste sa pripojiť na adresu http://www.esato.com/web/.

Návod na stiahnutie loga:

1. Vyberte si na stránke logo

2. Spustite vo svojom telefóne WAP prehliadač

3. Pripojte sa na stránku http://esato.com/

4. Prejdite do sekcie "Logo"

5. Kliknite na "Search for logo"

6. Ak sa logo zobrazí a je označené, kliknite raz na tlačidlo YES a vyberte možnosť "Background"

Ak máte problém so zobrazením loga, skúste vyprázdniť pamäť cache v telefóne.

Na telefónoch Sony sa môže postup odlišovať. V prípade, že to tak je, informujte nás o tom,prosím.