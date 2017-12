Kodaň nespeje k dohode, aktivisti preto zúria

V dánskej metropole sa vo štvrtok a piatok zhromaždí vyše sto svetových lídrov, dohoda o klíme na klimatickom summite je však neistá.

KODAŇ, BRATISLAVA. Svetová politická elita sa schádza na klimatickom summite v Kodani v dusnej atmosfére, aby v piatok spečatila osud zmluvy o boji proti globálnemu otepľovaniu. Necelé dva týždne rokovaní priniesli len malý pokrok a mnohí dohode neveria.

Britský premiér Gordon Brown včera pripustil, že dohodu v Kodani nedosiahnu, no dodal, že „prekážky sú obrovské, no nie neprekonateľné“. Možné dôsledky váhania v riešení klímy prirovnal k „ekonomickej katastrofe“ s podobnými následkami ako svetové vojny či veľká hodpodárska kríza. Podľa agentúry Reuters Čína včera na čele rozvojových krajín zablokovala kompromisný dánsky návrh dohody.

Naťahovania lídrov majú už dosť aktivisti, z ktorých 240 pri včerajšom proteste pred Bella centrom zatkli. Polícia použila slzný plyn a obušky potom, ako sa časť aktivistov pokúsila dostať cez plot do centra klimatických rokovaní. Aktivisti majú pocit, že ich nik nepočúva a dohoda nikam nespeje.

Šéfka summitu Connie Hedegaardová včera odstúpila a prenechala predsedníctvo nad summitom viac ako 120 svetových lídrov dánskemu premiérovi Larsovi Loekkemu Rasmussenovi. Hoci oficiálne dôvody sú procedurálne, hovorí sa o jej nezhodách s africkými štátmi, ktorým sa vraj zdalo, že straní bohatým krajinám.

Vyjednávač Africkej únie Meles Zenawi možno aj vďaka tomu včera prišiel s dobrou správou. Afrika poľavila zo svojich požiadaviek na finančnú pomoc rozvojovým krajinám v boji proti klimatickým zmenám a priblížila tak dohodu medzi chudobnými a bohatými štátmi. Súhlasili s americkým návrhom na sto miliárd dolárov pomoci do roku 2020. V pondelok pritom africkí lídri na protest opustili na niekoľko hodín rokovania. Japonská vláda neskôr oznámila 15 miliárd pomoci do roku 2012.

Nová klimatická dohoda má nahradiť Kjótsky protokol, ktorý prestane platiť v decembri 2012.

Pralesy dostanú záchranný balík

Amerika sľúbila miliardu dolárov na boj s ničením pralesov. K plánu, ktorý majú predstaviť v Kodani, sa pridajú aj ďalšie štáty.



KODAŇ, BRATISLAVA. Summit v Kodani môže priniesť prvý výsledok. Namiesto dohody o znižovaní emisií skleníkových plynov to bude asi systém brániaci ničeniu svetových pralesov.

Americká vláda včera v komuniké prisľúbila na tento účel miliardu dolárov z balíka 3,5 miliardy, na ktorý majú podľa Reuters prispieť aj Francúzsko, Austrália, Japonsko, Nórsko a Británia.

Konečnú podobu programu s názvom Redukcia emisií z odlesňovania a degradácie lesov podľa New York Times zverejnia zajtra, keď do dánskeho hlavného mesta na summit príde americký prezident Barack Obama. Nová dohoda by mala priniesť pravidlá odškodňovania krajín ako Brazília či Indonézia za to, že nezničia svoje lesy.

„Pravdepodobne to bude tá najkonkrétnejšia vec, aká z Kodane vzíde,“ povedal Fred Krupp z Fondu na environmentálnu ochranu.

Odlesňovanie je zodpovedné asi za 20 percent ľudských emisií CO2. Lesy totiž prirodzene viažu oxid uhličitý, pri ich ničení sa však uvoľňuje nielen priamo, ale aj sprostredkovane - skleníkové plyny v budúcnosti už z atmosféry nič neodstráni.

Na takéto odlesňovanie však nemyslel Kjótsky protokol. Ak však nový program vstúpi do platnosti, krajinám umožní kupovať si emisné kredity aj tak, že zaplatia iným štátom za to, aby svoje lesy nerúbali.

(tp, era)