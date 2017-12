Tento rok by sa malo vo svete predať 1,21 miliardy mobilov

Tento rok by sa malo vo svete predať 1,21 mld. mobilov. Ako ďalej vyplýva z ostatného prieskumu agentúry Gartner, medziročne to predstavuje pokles o 0,67 % oproti predtým odhadovanému poklesu o 3,7 %. Na budúci rok by však mal predaj mobilných telefónov v

16. dec 2009 o 17:50 SITA

BRATISLAVA 16. decembra (SITA, ČIA) - zrásť až na 1,32 mld. kusov mobilných telefónov.

Najväčší nárast by mali zaznamenať rozvíjajúce sa trhy. Podľa riaditeľky výskumu spoločnosti Gartner Caroliny Milanesi budú však musieť všetci výrobcovia aparátov bojovať so šedou ekonomikou. Tá sa po novom prejavuje aj v Ázii, východnej Európe, na Strednom východe a v Latinskej Amerike a prináša so sebou nižšiu priemernú predajnú cenu mobilov. Najviac má byť týmto javom ovplyvnená Nokia.

Ako ďalej vyplýva z prieskumu, celosvetová priemerná doba nahrádzania starých mobilov novými sa predĺžila z 12 na 18 mesiacov. Výskumná agentúra Garntner však očakáva, že cyklus náhrady starých mobilných telefónov sa opäť skráti v priebehu dvoch rokov. Dôvodom majú byť výrazné zľavy smartphonov a uzatváranie kratších zmlúv.

Samotný predaj smartphonov by mal v tomto roku dosiahnuť 14 % celosvetového predaja. Medziročne to predstavuje nárast o 23,6 %. Trend by mal pokračovať až do roku 2013, kedy by oproti vlaňajšku mal nárast predaja inteligentných telefónov predstavovať až 38 %. Tento pozitívny výhľad však môže byť ovplyvnený cenovou politikou mobilných operátorov v oblasti paušálnych dát, čo by mohlo zvýšiť celkové náklady nad prípustnú spotrebiteľskú hranicu.