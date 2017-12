Starý a kultový TRON sa vracia

16. dec 2009 o 11:40 Ján Kordoš

Spoločne s filmovým TRON: Legacy sa na obrazovky hráčov vráti klasika v podobe TRON: Evolution. Nepôjde o hru vznikajúcu podľa filmovej predlohy, ale samostatný projekt. Hrateľnosť by mala byť založená na akčnej zložke a pretekoch špeciálnych motoriek - čiže to, čo zafungovalo už minule. Grafické spracovanie nezostane nič dlžné celého univerza Tron – ale to už sami vidíte z videoukážky.

video //www.sme.sk/vp/13250/

Zdroj:Fileshack