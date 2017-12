Prvý trailer z Prince of Persia: The Forgotten Sands

16. dec 2009 o 11:15 Ján Kordoš

Renderované video toho mnoho o hre nepovedalo, no na Prince of Persia: The Forgotten Sands sa i tak tešíme. V ukážke hlavný hrdina unikal pred nebezpečným pieskom a podľa záveru nás znovu čaká i pretáčanie času. Termín vydania UbiSoft stanovil na máj 2010 pre PC, Xbox 360 a Playstation 3.

video //www.sme.sk/vp/13248/

Zdroj:Fileshack