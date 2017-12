Swan ponúkne mobilné volania za 6 centov

Šesť centov za volania do sietí O2, Nay a Tesco, dvanásť do sietí T-Mobile a Orange. Vo všetkých prípadoch s tarifikáciou 60+1. Taká je nová ponuka firmy Swan, ktorá na trh vstupuje s predplatnými kartami. Za projektom stojí partnerský operátor O2.

16. dec 2009 o 9:10 Milan Gigel

Nízke ceny volaní

Podobne ako pri ostatných partnerských projektoch s predplatenými kartami O2, aj v tomto prípade sú hovory tarifikované systémom 60+1. Znamená to, že sekundová tarifikácia sa spúšťa až po uplynutí prvej minúty, všetky kratšie hovory budú účtované ako minútové. Pri 6 centoch za volania do sietí O2 to však môže byť stále výhodnejšie, ako štandardná tarifa 13 centov za minútu so sekundovou tarifikáciou 1+1. Naopak, pri krátkych volaniach do ostatných sietí sú predplatné karty O2 fér výhodnejšie.

Za každú odoslanú esemesku zaplatí zákazník 6 centov, za ememesku 25 centov a za každý megabajt prenesených dát pri internete 95 centov. Žiadne bonusové balíčky zatiaľ k dispozícii nie sú.

Na infolinke pripravení nie sú

Aj keď web projektu beží v plnom prúde, budete mať čo robiť, aby ste sa preklikali k informácii, kde je možné SIM kartu zakúpiť. Firma avizuje predaj od januára budúceho roku na svojich pobočkách, tých je však málo. Cena karty bude 6 eur, disponovať bude štartovacím kreditom vo výške 5 eur.

Naopak, na platenej infolinke O2 avizovanej na webe projektu SWAN Mobile sme sa po dvoch niekoľkominútových čakaniach dozvedeli, že o mobilné služby môžu požiadať iba zákazníci firmy SWAN a to iba vtedy, ak si aktivujú elektronickú faktúru za niektorú zo služieb ktorú im firma poskytuje. Situácia je však iná.

Pripravujú quad-play

V súčasnosti SWAN distribuuje karty zákazníkom, ktorí si aktivovali elektronickú fakturáciu služieb. Bezplatne získajú SIMku s predplateným 5 eurovým kreditom, ktorú treba aktivovať.

Od januára budúceho roku sa karty SWAN Mobile objavia v predaji na pobočkách v cene 6 eur za kartu s 5 eurovým kreditom. Predajný kanál by sa mal rozšíriť aj na ďalšie predajné miesta, firma uvažuje aj o internetovom predaji spolu s ostatnými službami.

V prvom kvartáli budúceho roka sa mobilné služby stanú súčasťou quad-play ponuky, ktorá bude pozostávať z internetu cez optiku, digitálnej káblovky, pevnej linky a mobilných služieb.