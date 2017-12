Starostovia veľkomiest z celého sveta sa radia, ako zachrániť klímu

16. dec 2009 o 3:58 TASR

KODAŇ. Obamova administratíva by nemala posielať federálne finančné stimuly jednotlivým americkým štátom, ale radšej veľkomestám, kde "sa najviac poškodzuje životné prostredie a kde je najväčšia šanca to napraviť". Uviedol to v utorok v Kodani starosta New Yorku Michael Bloomberg.

Bloomberg sa pripojil k ďalším približne 80 starostom veľkomiest z celého sveta, ktorí sa stretli v dánskej metropole v čase konferencie OSN o klimatických zmenách.

Starostovia a ďalší predstavitelia pochádzajú z bohatých metropol ako Londýn a Tokio, ale aj z chudobných hlavných miest ako etiópska Addis Abeba či bangladéšska Dháka. Zúčastňujú sa na päťdňovom stretnutí, aby si porovnali návrhy, ako môžu veľkomestá pomôcť pri znižovaní emisií oxidu uhličitého i ostatných skleníkových plynov a ako ušetriť peniaze za energie a ďalšie náklady.

Lídri veľkomiest tvrdia, že chcú ukázať možnosti riešenia, ale nedokážu ich uviesť do života sami.

"Kým štáty rozprávajú, mestá konajú. Mestá už teraz znižujú množstvá skleníkových plynov," vyhlásil starosta japonského Tokia Steve Miller. "My sme už znížili emisie CO2 o milión ton za rok. Ak ich máme znižovať ešte viac, potrebujeme, aby konali naše národné vlády," dodal.

Konferencia OSN za účasti 193 členských štátov bola v utorok v polovici svojho trvania, ale hlboké názorové rozdiely medzi bohatými a chudobnými štátmi spôsobujú slimačie tempo rozhovorov o novej zmluve o znižovaní emisií. Vyjednávači sa snažia dosiahnuť dohodu, podľa ktorej by vyspelé priemyselné krajiny museli výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a nárast emisií rozvojových krajín by sa kontroloval.

Americký prezident Barack Obama a ďalších vyše 100 lídrov štátov má na konferenciu prísť tento týždeň v jej závere.

Miller, Bloomberg, kodanská starostka Ritt Bjerregaardová a desiatky ďalších starostov podpísali v utorok spoločnú deklaráciu, ktorou vyzývajú lídrov, aby sa "chopili tejto šance v Kodani a dospeli k ambicióznej, dôraznej dohode".

New Yorku - mestu ostrovov - hrozí v dôsledku globálneho otepľovania zvýšenie morskej hladiny. Niektorí vedci tiež navrhujú, aby newyorský prístav chránili obrovské bariéry proti veľkému vzdúvaniu mora, ktoré v budúcnosti spôsobia hurikány.

Bloomberg medzitým už začal realizovať plány na zníženie emisií skleníkových plynov o 30 percent do roku 2030 oproti roku 2006. Mesto zasadilo 300.000 z milióna nových stromov, predĺžilo cyklistické trasy popri uliciach a robí aj ďalšie zaujímavé opatrenia. Bloomberg uviedol, že mesto robí tieto kroky bez finančnej pomoci štátu New York.

Kodaň, mesto s 1,2 milióna obyvateľov, si tiež stanovila náročné ciele. Emisie CO2 znížila do roku 2005 o 20 percent oproti roku 1995. Starostka Bjerregaardová ich plánuje znížiť o ďalších 20 percent do roku 2015 - a do roku 2025 sa Kodaň stane "uhlíkovo neutrálnym" mestom.

Zdroj: Associated Press