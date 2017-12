Zem má atmosféru z kozmu

Kométy možno priniesli na Zem plyny, ktoré dnes tvoria jej atmosféru.

16. dec 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Atmosféra Zeme môže pochádzať z vesmíru. Tím britských vedcov z univerzity v Manchestri v časopise Science tvrdí, že ju vytvorili kométy. Naznačovať to majú izotopy kryptónu, vzácneho plynu, ktorý sa v stopových množstvách nachádza v našej atmosfére.

Odborníci sa dosiaľ domnievali, že atmosféru našej planéty vytvorila sopečná aktivita mladej Zeme. Ukazuje sa však, že kométy a dopadajúce meteority mohli mať ešte väčší vplyv na formovanie planéty, než sa pôvodne predpokladalo. Ak by totiž kryptón v atmosfére pochádzal zo sopečnej činnosti, mali by to podľa Grega Hollanda, ktorý s hypotézou prišiel, byť najmä „ťažšie“ izotopy. V atmosfére sú však ľahšie, a tie sa nachádzajú skôr v meteoritoch.

Preto sa vraj treba pozrieť na hypotézu s kométami. Tie pochádzajú z Kuiperovho pása, oblasti za Neptúnom, kde sa nachádzajú viaceré planétky a kométy. Práve ich zloženie by malo zodpovedať našej atmosfére.