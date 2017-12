Pápež vyzval na konanie pre ochranu životného prostredia

15. dec 2009 o 13:53 TASR

VATIKÁN. Pápež Benedikt XVI. vyzval v utorok na naliehavé konanie pre ochranu životného prostredia s tým, že klimatické zmeny a prírodné pohromy ohrozujú právo ľudí na život, potravu a zdravie - a tým v konečnom dôsledku aj na mier.

V posolstve k Svetovému dňu mieru, ktorý rímskokatolícka cirkev oslavuje 1. januára, pápež dôvodí, že svetové hospodárske, sociálne a environmentálne problémy sú tiež morálnymi krízami a ako také vyžadujú, aby ľudstvo prehodnotilo svoj spôsob života.

"Už sa nezaobídeme bez skutočnej zmeny postojov, ktorá vyústi do nových životných štýlov," uviedol Benedikt XVI. vo výročnom posolstve, ktoré je zverejňované vopred - tento rok pred príchodom svetových lídrov na klimatický summit OSN v dánskej Kodani.

Pápež uviedol, že by bolo nezodpovedné nebrať rastúcu krízu vážne. Rozvinuté spoločnosti vyzval, aby prijali "triezvejší" spôsob života: znížili spotrebu energií a využívali efektívnejšie energetické zdroje. Industrializované krajiny by mali uznať zodpovednosť za súčasnú environmentálnu krízu a preukázať solidaritu s rozvojovými štátmi, ktoré sa však rovnako nemôžu zbaviť svojej zodpovednosti a musia podnikať ekologické opatrenia.

Benedikt XVI. poukázal na to, že klimatické zmeny - a z nich vyplývajúce rozširovanie púští - by mohli uvrhnúť milióny ľudí do chudoby, hladu, konfliktov a vyhnať ich z domovov. "Všetko sú to problémy s nesmiernym vplyvom na uplatňovanie ľudských práv," dodal pápež.

Zdroj: AP