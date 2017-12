Upútavka na hrateľnú demoverziu Army of Two: The 40th Day

15. dec 2009 o 13:50 Ján Kordoš

Army of Two: The 40th Day k nám síce dorazí až budúci rok (13. január), avšak hrateľná demoverzia sa objaví už o pár dní – konkrétne 17teho decembra. A k tejto príležitosti sme sa dočkali videa, v ktorom nájdeme zábery z hrania. Pokračovanie úspešnej jednotky privítame radi. Zdroj:PR