Electronic Arts očakáva konečne výborný rok

15. dec 2009 o 13:15 Ján Kordoš

Riccitiello uviedol, že Electronic Arts sa v blízkej budúcnosti bude orientovať výhradne na veľké projekty, ktoré majú šancu profitovať. Medzi ne patria i nedávno oznámené hry ako Medal of Honor alebo Dead Space 2. Počíta sa taktiež s Crysis 2, Skate 3 a všetkými športovými sériami, ktoré sa dobre predávajú a hráči ich chcú (FIFA, Madden, Tiger Woods Golf a NHL).

V budúcnosti sa taktiež dočkáme úzko profilovaných hier pre jednotlivé platformy – podobne ako napríklad vyšlo Need for Speed: Shift pre PC, X360 a PS3 a Need for Speed: Nitro pre Nintendo Wii a Nintendo DS. Veľké plány má EA so sériami Need for Speed, The Sims a EA Sports Active, ktoré konkuruje Wii Fit. Keďže fiškálny rok 2011 sa nám začne až o niekoľko mesiacov a dovtedy EA niekoľko projektov, nemalé zisky očakávajú zo stiahnuteľných prídavkov pre hry Battlefield: Bad Company 2, Mass Effect 2, Dragon Age: Origins. Hlavne nový obsah pre RPG projekty od BioWare by mal byť ťahúňom.

Ako to celé dopadne a či sa EA začne po dvoch rokoch znovu dariť, uvidíme o rok. Veríme však, že EA nezanevrie ani na nové značky.

Zdroj:Kotaku