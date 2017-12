Vedci našli nové super-Zeme

Vedci objavili planéty väčšie ako Zem pri dvoch pomerne blízkych hviezdach, ktoré sa podobajú Slnku.

15. dec 2009 o 4:47 TASR

WASHINGTON. Vedci objavili planéty s niekoľkonásobkom hmotnosti Zeme pri dvoch pomerne blízkych hviezdach, ktoré sú na rozdiel od všetkých dosiaľ známych materských hviezd takýchto super-Zemí podobné nášmu Slnku. V dvoch článkoch pre časopis Astrophysical Journal to napísal trinásťčlenný medzinárodný tím známeho "lovca exoplanét" Paula Butlera z Carnegieovej inštitúcie vo Washingtone a Stevena Vogta z Kalifornskej univerzity v Santa Cruz (oboje USA).

Ide o výsledky viac ako štvorročných pozorovaní ďalekohľadmi Keck I na havajskom observatóriu Mauna Kea a anglo-austrálskeho ďalekohľadu na observatóriu Siding Spring v Novom Južnom Walese v juhovýchodnej Austrálii. Prvý má priemer zrkadlového objektívu desať metrov, druhý 3,9 metra.

Nepriama metóda



Objavy exoplanét prišli vďaka analýze jemných kolísaní špecifických znakov v rozloženom svetle materských hviezd, meraním tzv. radiálnych rýchlostí. Teda z nepriamej metódy, ktorá je však pomerne spoľahlivá a umožňuje dosť presne určiť parametre exoplanét. Súbežné sledovanie jasnosti materských hviezd tretím, menším ďalekohľadom na území USA pritom vylúčilo skreslenie meraní radiálnych rýchlostí javmi na ich povrchu.

V prvom prípade ide o hviezdu 61 v súhvezdí Panny (61 Virginis alebo skrátene 61 Vir), ktorú vidno voľným okom. Nachádza sa približne 28 svetelných rokov od Zeme. Veľkosťou, hmotnosťou, vekom a ďalšími parametrami pripomína našu hviezdu, Slnko.

Hviezdu obehne za pár dni



Nové pozorovania pri nej odhalili prítomnosť troch planét. Dve pripomínajú Neptún a majú hmotnosti 18,2 a 24 hmotností Zeme. Svoju hviezdu obehnú za 38 respektíve 124 dní. Tretia ale spadá do kategórie tzv. super-Zemí, planét s hmotnosťou medzi Zemou a Uránom či Neptúnom. Má hmotnosť iba 5,1 hmotností Zeme. Okolo materskej hviezdy však preletí raz za 4,2 dňa.

V druhom prípade ide o takisto pomerne jasnú hviezdu HD 1461 v súhvezdí Veľryby (Cetus, Cet), ktorá je od nás vzdialená 76 svetelných rokov. Jej super-Zem, ktorú vedci označili HD 1461b, má hmotnosť 7,5 hmotností Zeme. V sústave môžu byť ešte dve ďalšie planéty.

Obidve super-Zeme sa zdajú byť príliš blízko k materským hviezdam a teda je na nich príliš teplo na to, aby na nich mohla byť kvapalná voda. Pri pátraní po prípadnom mimozemskom živote preto zatiaľ viac vyhovujú chladnejšie červené hviezdy.

Hlavné zdroje: Rukopisy článkov pre Astrophysical Journal; Komuniké Carnegie Institution for Science a University of New South Wales, obe zo 14. decembra 2009. Pre TASR Zdeněk Urban