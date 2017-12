Čína a USA znečisťujú najviac. Stále

Čína a USA sú stále najväčšími znečisťovateľmi sveta. Tvrdí to celosvetový rebríček Climate Change Performance Index.

14. dec 2009 o 13:42 TASR

KODAŇ. Čína a USA sú stále najväčšími znečisťovateľmi sveta. Tvrdí to celosvetový rebríček Climate Change Performance Index , ktorý hodnotí výkon jednotlivých krajín pri ochrane životného prostredia. Rebríček porovnáva 57 priemyselne rozvinutých i rozvíjajúcich sa ekonomík.

Jeho zostavovateľmi sú Germanwatch a združenie nátlakových skupín pre ochranu životného prostredia Climate Action Network (CAN).

Nik nie je víťazom, sú len porazení



Najväčší posun v rebríčku zaznamenala Brazília, ktorá obsadila štvrtú priečku s celkovým skóre 68.0 a tradične najlepšie Švédsko posunula na piate miesto. Žiadna krajina sa nedostala na prvé tri priečky, zatiaľ čo Čína a USA obsadili najhoršie 52. a 53. miesta.

"Keďže žiadna krajina doteraz adekvátne nepokročila na ceste k zastaveniu nebezpečnej klimatickej zmeny, najvyššie tri miesta zostali tento rok opäť prázdne," uviedol Jan Burck z Germanwatch.

Brazíliu odmenili posunom vpred za jej schopnosť znížiť tempo odlesňovania o 50 percent v uplynulom roku. Podľa autorov štúdie je však nejasné, že toto zníženie nie je iba výsledkom zníženého dopytu po produktoch, ako sú sója a palmový olej v dôsledku globálnej ekonomickej krízy.

"Je nádejné vidieť rozvíjajúce sa ekonomiky, akou je Brazília, stúpať hore v rebríčku. Dáva to jasný signál počas týchto rokovaní (o klíme), že sú čoraz viac odhodlaní bojovať s klimatickou zmenou," vyhlásil riaditeľ CAN Europe Matthias Duwe.

Nedostatočné ciele



Burk, jeden z autorov štúdie, vysvetlil, že krajiny porovnávajú medzi sebou a súčasne aj voči kritériám, ako je udržanie zvyšovania priemernej teploty pod nebezpečnou hranicou dvoch stupňov Celzia. Slabý výkon Číny a USA vysvetlili ako fakt, že zatiaľ čo každá z týchto krajín vytvára asi pätinu globálnych emisií oxidu uhličitého, jej lídri si stanovili to, čo experti označili za nedostatočné ciele znižovania skleníkových emisií.

"Americký Kongres sa v súčasnosti zaoberá radom návrhov v oblasti klímy, ale zatiaľ nie je nič schválené. Ak by Spojené štáty schválili zákon, ktorý skutočne zníži emisie a v Kodani na konferencii prišli s významným záväzkom, podstatne by to zlepšilo ich postavenie v rebríčku," vysvetlil Christoph Bals z Germanwatch.

Vôbec najslabšie skóre v rebríčku dostala Saudská Arábia (28.7), predposledná na 59. priečke bola Kanada (40.7). Ropný exportér sa postavil na stranu skeptikov v spore o to, či globálne otepľovanie predstavuje skutočnú hrozbu a Kanadu potrestali za to, že mešká s uplatnením novej politiky na ochranu klímy.

Z Európanov sa do prvej desiatky dostali Švédsko, Británia, Nemecko a Francúzsko, zatiaľ čo Poľsko, Cyprus, Grécko a Luxembursko dostali "slabý" rating.

Zdroj: DPA