Objavili nový druh dinosaura

Tawa hallae predstavuje dôkaz, že dinosaury sa rozdelili na tri základné skupiny už na začiatku svojej evolúcie.

11. dec 2009 o 16:20 TASR

AUSTIN. Porovnanie fosílií dosiaľ neznámeho dvojnohého dravého dinosaura z neskorého triasu s inými nálezmi ukázalo, že prvé dinosaury sa vyvinuli v časti prakontinentu Pangea, ktorá je dnes Južnou Amerikou. V najnovšom čísle časopisu Science to napísal Sterling Nesbitt z Texaskej univerzity v Austine s piatimi kolegami.

Fosílie pochádzajú z paleontologicky už predtým významného Haydenovho kameňolomu, ktorý patrí ku Ghost Ranch (Ranč prízrakov) blízko mesta Abiquiu v severnej časti Nového Mexika, na ktorom kedysi žila slávna maliarka Georgia O'Keefeová. Prvé ukážky predmetných fosílií sa tam našli už v roku 2004 v geologických vrstvách starých 213 miliónov rokov. Vykopávky vedci naplno zahájili v roku 2006.

Praotec vtákov



Novoobjavený dinosaurus dostal vedecké meno Tawa hallae. Jeho prvá časť, rodová, je slovo z jazyka Hopiov, ktoré označuje slnečného boha obyvateľov indiánskych puebiel, druhová časť je výrazom úcty k Ruth Hallovej, miestnej amatérskej paleontologičke, mecenáške výskumu dinosaurov a zakladateľke paleontologického múzea na Ghost Ranch.

Objavených päť až sedem jedincov druhu Tawa hallae meralo od ňufáka po koniec dlhého chvosta dva až štyri metre a ich výška v bokoch dosahovala až 1,5 metra. Boli to mláďatá až dospievajúci, pričom sa našli aj takmer úplné kostry. Prototypová patrila jedincovi vysokému v bokoch 70 centimetrov a dlhému dva metre.

Tieto dinosaury sa takmer určite živili mäsom. Na mozgovni a krku mali vzdušné vaky ako dnešné vtáky, čo ukazuje, že tento znak je evolučne starší, ako sa dosiaľ myslelo.

Spoločný juhoamerický predok



Kosti novoobjaveného druhu sa našli vedľa fosílií dvoch iných druhov dravých dinosaurov. Prvými boli pozostatky dinosaurov z rodu Coelophysisi, našli sa však aj jedinci z rodu Chindesaurus. Tieto tri druhy sú si však iba vzdialene príbuzné. Každý sa vyvinul z odlišnej línie a keďže blízkych príbuzných mali v Južnej Amerike, tieto línie vznikli zo spoločného predka práve odtiaľ. Niektoré druhy najmenej trikrát migrovali do Severnej Ameriky.

Migrácie medzi Amerikami potvrdil aj rozbor fosílií iných plazov z neskorého triasu vrátane dinosaurov. Dinosaury vtedy predstavovali iba asi šesť percent štvornožcov, prevládali príbuzní dnešných krokodílov.

Ešte skôr v triase, asi pred 220 miliónmi rokov, sa však dinosaury počas pobytu v Južnej Amerike rozčlenili na tri skupiny: vtákopanvové ako triceratops, sauropodné ako apatosaurus a teropodné ako tyrannosaurus či velociraptor. Na iné miesta odtiaľ migrovali až potom.

Zdroje: Science z 11. 12. 2009, Komuniké University of Texas at Austin, University of Utah, American Museum of Natural History, Field Museum a National Science Foundation, všetky z 10. 12. 2009.Pre TASR Zdeněk Urban